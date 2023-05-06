رئيس اللجنة القانونية لـ الترجي: نحاول تخفيف عقوبة منع الجمهور قبل مباراة الأهلي

كشف رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية في الترجي التونسي عن الإجراءات التي سيتخذها النادي تجاه عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على جمهور.

وقال رياض التويتي في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية: "القرارات الصادرة عن لجنة التأديب في الاتحاد الإفريقي ضد الترجي قاسية جدا مقارنة بما حدث بين شوطي مباراة الذهاب أمام شبيبة القبائل خاصة وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بعد هذه الأحداث".

وأضاف "إدارة الترجي سوف تتقدم باستئناف على قرار كاف وستطالب باستعجال النظر فيه خاصة أن مباراة الأهلي يوم 12 مايو الجاري في ملعب رادس".

وأكمل "اللجنة القانونية للترجي تسعى قدر الإمكان لتخفيف العقوبة ولكن من المستحيل إلغاء العقوبات بالكامل".

وأتم تصريحاته "كاف اتخذ أقصى ما يمكن اتخاذه ضد الترجي من عقوبات وأضاف إليها عقوبات تكميلية ولا يمكن إنكار ما خطورة ما حدث وأطالب الجماهير بحماية الفريق".

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم 12 مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.