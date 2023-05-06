رئيس اللجنة القانونية لـ الترجي: نحاول تخفيف عقوبة منع الجمهور قبل مباراة الأهلي

السبت، 06 مايو 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

كشف رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية في الترجي التونسي عن الإجراءات التي سيتخذها النادي تجاه عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على جمهور.

وقال رياض التويتي في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية: "القرارات الصادرة عن لجنة التأديب في الاتحاد الإفريقي ضد الترجي قاسية جدا مقارنة بما حدث بين شوطي مباراة الذهاب أمام شبيبة القبائل خاصة وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بعد هذه الأحداث".

وأضاف "إدارة الترجي سوف تتقدم باستئناف على قرار كاف وستطالب باستعجال النظر فيه خاصة أن مباراة الأهلي يوم 12 مايو الجاري في ملعب رادس".

أخبار متعلقة:
نهاية مأساة.. تشيلسي يضمن البقاء بالفوز الأول منذ مارس لم يسجل هالاند.. مانشستر سيتي يفوز على ليدز ويواصل سلسلة الانتصارات

وأكمل "اللجنة القانونية للترجي تسعى قدر الإمكان لتخفيف العقوبة ولكن من المستحيل إلغاء العقوبات بالكامل".

وأتم تصريحاته "كاف اتخذ أقصى ما يمكن اتخاذه ضد الترجي من عقوبات وأضاف إليها عقوبات تكميلية ولا يمكن إنكار ما خطورة ما حدث وأطالب الجماهير بحماية الفريق".

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم 12 مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
نرشح لكم
البلجيكي سفين فاندينبروك مديرا فنيا لـ الوداد المغربي الترجي يعلن معاقبته بحرمانه من جماهيره ضد الأهلي خبر في الجول - البنا يقود طاقم تحكيم مصري في نصف نهائي الكونفدرالية تقرير مغربي: جاريدو يقترب من الرحيل عن الوداد.. وبلجيكي يتفوق على كارتيرون بعد الأحداث الأخيرة.. تونس ترصد مكافآت للجمهور المثالي تقرير: من أجل الأهلي.. تأجيل مباراة لـ الترجي في مرحلة التتويج الدوري التونسي منافس الأهلي - البدري يقود الصفاقسي للفوز على الترجي في الدوري التونسي خبر في الجول - رغم عدم تأجيل لقاء الحرس.. الأهلي قد يسافر لـ تونس مبكرا
أخر الأخبار
كرة سلة - استفاقة الربع الثالث تنصر الأهلي على سلاك في BAL 9 دقيقة | كرة سلة
يوم مدينة ميلانو.. إنتر ينتصر على روما بثنائية ويشعل صراع الأبطال 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
السادس على التوالي.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - عودة بنزيمة وفينيسيوس.. ومودريتش على الدكة في نهائي الكأس 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوندوجان: متأكد أن هالاند سيسدد ركلة الجزاء المقبلة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: هالاند يجب أن يكون مسدد ركلات الجزاء بغض النظر عن النتيجة ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - قمة في نهائي السوبر الإفريقي.. الزمالك يسحق جي إس كيه ويضرب موعدا مع الأهلي ساعة | كرة يد
كين: أردت مواصلة تسجيل الأهداف لتخطي لاعب مثل واين روني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة