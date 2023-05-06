البلجيكي سفين فاندينبروك مديرا فنيا لـ الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي تعيين البلجيكي سفين فاندينبروك مديرا فنيا للفريق خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وقاد البلجيكي مران الفريق استعدادا للقاء شباب المحمدية السبت في الجولة 25 من الدوري المغربي.

وسبق للبلجيكي أن قاد الجيش الملكي الموسم الماضي، واحتلال المركز الثالث في الدوري والمشاركة في كأس الكونفدرالية وتوج معه بلقب كأس العرش الموسم الماضي.

المدرب البالغ 43 سبق له أيضا تدريب منتخب زامبيا وعلى مستوى الأندية قاد أيضا سيمبا التنزاني وأبها السعودي.

كما عمل مساعدا لهوجو بروس في منتخب الكاميرون خلال الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2017 على حساب مصر.

من جانبه قال جاريدو في رسالة لجماهير الوداد عقب الرحيل نقلها موقع "هسبورت" المغربي: "أنا هنا لأقول لكم إلى اللقاء، أشكركم على الفترة التي قضيتها معكم، أنا سعيد جدا وأتشرف دائما لأنني دربت هذا الفريق الكبير، للأسف كنت أرغب في التتويج بالألقاب لكن قلبي معكم، شكرا للجميع".

وقاد جاريدو الوداد في 14 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 8 وخسر مباراة واحدة وتعادل في 5.

وقاد الإسباني الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث سيواجه صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

وأيضا تأهل لربع نهائي كأس العرش المغربي.

ولا يزال الوداد ينافس على لقب الدوري المغربي حيث يأتي في المركز الثاني خلف الجيش الملكي بفارق نقطة واحدة قبل 6 جولات على النهاية.