قائد ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

أسهب جوردن هندرسون قائد ليفربول في الإشادة بمحمد صلاح نجم الفريق، في ظل تألقه للموسم السادس على التوالي مع الحمر.

محمد صلاح النادي : ليفربول

3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام فولام

وقال هندرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عندما يظهر اللاعب بمستوى رائع بشكل لا يصدق وبانتظام، يعتبر الناس ما يفعله شيئا عاديا، أقول هذا لأن محمد صلاح يقترب من تسجيل 30 هدفا للموسم الرابع من أصل 6 قضاها مع ليفربول، وهو رقم قياسي يستحق إشادة خاصة".

وأضاف "أهداف صلاح تتحدث عن نفسها. سجله التهديفي يتميز بالتنوع والجودة والقيمة وأمام مستويات عالية من المنافسين. فهو يتمتع بمهارة لا تصدق، ولديه قدرات عالية على الابتكار. لقد أظهر ذلك منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها إلى هنا".

واستمر الدولي الإنجليزي "رؤيته وهو يتطور بتلك الطريقة كانت رائعة. لا أبالغ حينما أقول إنه أصبح أحد أكثر اللاعبين المرعبين في عالم كرة القدم".

وأكمل "صلاح على بعد هدفين فقط من الانتقال إلى المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين. إحصائية مثل تلك مثيرة للإعجاب بشكل كبير، لكنك ستجد أنها أكثر من ذلك عندما تنظر إلى أن صلاح انضم لليفربول في عام 2017 فقط".

وواصل "لقد وضع نفسه بين أعظم الهدافين على الإطلاق في تاريخ فريق مثل ليفربول، وهذا بمثابة إنجاز لا يصدق في أي إطار زمني قصير. القيام بذلك في أقل من 6 سنوات يضع الأمر في مستوى آخر تماما".

وتابع "أود أن يستمر في فعل ذلك لأطول وقت. كلما زاد عدد الأرقام القياسية التي يمكن أن يحطمها صلاح، كان ذلك أفضل ليس فقط له ولكن أيضًا للفريق ككل. عندما يكون لديك لاعب يسجل بانتظام كما يفعل صلاح، يساعد ذلك الفريق بشكل رائع".

وأتم "لا نعتبر ما يحققه صلاح أمر مفروغ منه، ونأمل أن يحصل على الإشادة عبر نطاق أوسع، حينما يصل للهدف رقم 30 في الموسم مرة أخرى. هذا الإنجاز الاستثنائي يستحق إشادة استثنائية".

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 28 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 300 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 184 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.