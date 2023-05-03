3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام فولام

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام وليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه فولام يوم الأربعاء.

ويحل فولام ضيفا على ليفربول بملعب أنفيلد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدفين ليصل لهدفه رقم 30 في جميع المسابقات للموسم الرابع من أصل 6 لعبهم مع الحمر.

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الهدفان سيصلان بصلاح لهدفه رقم 100 مع ليفربول على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

لو سجل صلاح هذه الثنائية المنتظرة سيتساوى مع ستيفن جيرارد صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ.

إذ سجل لاعب المقاولون العرب السابق 184 هدفا حتى الآن، مقابل 186 لجيرارد.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 28 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 300 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 184 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول فولام الدوري الإنجليزي
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