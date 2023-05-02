لبحث موقف مباراة السوبر.. اجتماع طارئ في اتحاد الكرة

أعلن اتحاد كرة القدم عقد اجتماع طارئ في مقر الاتحاد بعد قليل بشأن أزمة مباراة السوبر.

وكشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية: "يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا طارئا في السابعة مساء اليوم لبحث موقف مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية الشقيقة".

يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك اعتذاره عن عدم خوض المباراة أمام الأهلي.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك موقفه الرسمي من المباراة بعد قليل.

وكتب مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد قليل ننشر رد نادي الزمالك على خطاب اتحاد الكرة الذي أمهل النادي 60 دقيقة للرد مع أنه أمهل اللاعب الهارب 60 يوما لتنفيذ العقوبة التي لم تنفذ حتى اليوم".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

جاء إعلان الزمالك عبر فيديو لـ مرتضى منصور رئيس النادي الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه عبر قناته بموقع يوتيوب.