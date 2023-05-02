الزمالك يعلن رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

جاء إعلان الزمالك عبر فيديو لـ مرتضى منصور رئيس النادي الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه عبر قناته بموقع يوتيوب.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.

وكشف مرتضى منصور عن أسباب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر.

وقال مرتضى منصور: "الأمر بدأ منذ وقف الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة بدون وجه حق وليس بسبب عقوبة كهربا في الأساس".

وتعجب "لجنة الانضباط الذي يدعي الأهلي أن تعيينها باطل تقدم أمامها بشكوى ضدي وكهربا مثل للتحقيق أمامها، فكيف يقول الأهلي إنها باطلة وكيف يشكونا أمامها؟".

وأكمل "لن نشارك في هذه (المهزلة) وكذلك بعد أن قرر اتحاد الكرة إقامة السوبر بحكام مصريين ثم نخسر بطولة جديدة مثلما حدث في نهائي السلة".

وأتم تصريحاته "أعتذر لجمهور الزمالك والأهلي الذي حجز تذاكر السوبر وكذلك أعتذر لدولة الإمارات وأقول لهم إننا مستعدين لخوض مباراة بين الزمالك بطل الدوري المصري وبطل الدوري الإماراتي في نفس موعد السوبر إذا تم توجيه الدعوة لنا".