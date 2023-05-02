في الجول يكشف موقف وزارة الرياضة من أزمة لقاء السوبر المصري

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 11:59

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر وحسام عبد المجيد - الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

لا تنوي وزارة الرياضة التدخل في أزمة مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

الزمالك أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "الوزارة لن تتدخل في أزمة مباراة السوبر المصري. على اتحاد الكرة التعامل مع الأزمة ولا ننوي مطلقا التفاوض مع أطراف الأزمة.

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من جهة أخرى، كشف المصدر عن حقيقة فرض الوزارة للجنة الانضباط الحالية على اتحاد الكرة، فقال في هذا الصدد "لا صحة لفرضنا للجنة الانضباط الحالية على اتحاد الكرة. دور الوزارة هو الدعم والنصح لاتحاد الكرة بعد أن أصبحت هناك أزمة كبيرة بإستقالة اللجنة السابقة وصدام مع الأهلي والزمالك لكن من اتخذ قرار التعيين ونفذه هو اتحاد الكرة".

من المفترض أن يتلقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة كأس السوبر المصري بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

لكن الزمالك أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة رسميا، وتخلف بالفعل عن موعد السفر وخاض مرانه صباح اليوم الثلاثاء في مقر النادي. (طالع صور المران)

من جهة أخرى، كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأن اتحاد الكرة سيخاطب بيراميدز لخوض المباراة بدلا من الزمالك في حالة اعتذار الزمالك بشكل رسمي عن خوض اللقاء في خطاب رسمي. (طالع التفاصيل)

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح الفرق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

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