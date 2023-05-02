صور – الزمالك يخوض مرانه الصباحي في مقر النادي

يخوض فريق الزمالك مرانه الصباحي اليوم الثلاثاء في مقر النادي.

ويأتي خوض الزمالك لمرانه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في وقت تواجد بعثة الأهلي في مطار القاهرة من أجل السفر إلى مدينة أبو ظبي.

وعقد خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش المران طالبهم خلالها بمواصلة التدريب بقوة استعدادا لما هو قادم في مشوار الفريق.

وحرص أوسوريو خلال الجلسة على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية لتنفيذها خلال المران بجانب تصحيح بعض المواقف الفنية، كما خصص برنامجا بدنيا وتأهيليا للاعبيت.

وقسم الجهاز الفني الحصة التدريبية إلى جزئين، تضمن الجزء الأول تدريبات بدنية داخل صالة الجيم بينما تضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

الزمالك كان مقررا له السفر إلى الإمارات منتصف ليل الأمس الإثنين، قبل أن يعلن النادي اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر.

وكشف FilGoal.com أمس الإثنين عن قرار الزمالك بخوض مران الفريق في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إخطار اللاعبين بعدم التوجه إلى مطار القاهرة وإرجاء فكرة السفر إلى الإمارات.

جاء إعلان الزمالك عبر فيديو لـ مرتضى منصور رئيس النادي الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه عبر قناته بموقع يوتيوب.

وكشف مرتضى منصور عن أسباب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر.

وقال مرتضى منصور: "الأمر بدأ منذ وقف الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة بدون وجه حق وليس بسبب عقوبة كهربا في الأساس".

وتعجب "لجنة الانضباط الذي يدعي الأهلي أن تعيينها باطل تقدم أمامها بشكوى ضدي وكهربا مثل للتحقيق أمامها، فكيف يقول الأهلي إنها باطلة وكيف يشكونا أمامها؟".

وأكمل "لن نشارك في هذه (المهزلة) وكذلك بعد أن قرر اتحاد الكرة إقامة السوبر بحكام مصريين ثم نخسر بطولة جديدة مثلما حدث في نهائي السلة".

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.