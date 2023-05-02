الكومي لـ في الجول: سنخاطب الزمالك للتأكد من عدم مشاركته في السوبر رسميا.. وبيراميدز البديل

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن الخطوات التي سيتخذها الاتحاد بشأن إعلان الزمالك اعتذاره عن عدم المشاركة في السوبر المصري.

وقال إيهاب الكومي لـFilGoal.com: "سنخاطب نادي الزمالك للتأكد من عدم خوضه لمباراة السوبر بشكل رسمي".

وأضاف "سنتأكد من الزمالك بعدما علمنا إعلانه عدم المشاركة في السوبر وفي حالة إبلاغ الزمالك لنا رسميا بعدم المشاركة سنخاطب نادي بيراميدز للمشاركة في المباراة وفقا للائحة البطولة".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

جاء إعلان الزمالك عبر فيديو لـ مرتضى منصور رئيس النادي الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه عبر قناته بموقع يوتيوب.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.

ويعد بيراميدز وصيف كأس مصر الموسم الماضي بعدما خسر أمام الأهلي في النهائي.

وكشف مرتضى منصور عن أسباب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر. (تعرف عليها من هنا)