غياب السولية وتواجد كهربا.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لخوض السوبر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 11:03

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة تمهيدة للسفر إلى مدينة أبو ظبي من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي بطل كأس مصر لخوض كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل والمقرر لها أن تكون ضد الزمالك بطل الدوري.

ويكشف لكم FilGoal.com عن قائمة الأهلي التي اختارها مارسيل كولر مدرب الفريق لخوض المباراة.

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القائمة شهدت استبعاد عمرو السولية للإصابة، في حين يغيب شادي حسين، وبرونو سافيو، ومحمد الضاوي "كريستو" لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة كأس السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمد أشرف.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد قندوسي - محمد فخري – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف – محمود عبد المنعم "كهربا" – بيرسي تاو.

المستبعدون:

عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم فؤاد – رامي ربيعة (للإصابة).

برونو سافيو – أيمن أشرف – محمد الضاوي كريستو – شادي حسين – رأفت خليل (لأسباب فنية).

ومن المقرر أن تنطلق رحلة الأهلي إلى الإمارات في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع ظهرا.

ويأتي استعداد الأهلي للسفر إلى الإمارات، في ظل إعلان الزمالك اعتذاره عن عدم خوض اللقاء أمس الإثنين بشكل رسمي.

مباراة كأس السوبر المصري لعام 2023 مقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي.

من جهة أخرى، كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأن اتحاد الكرة سيخاطب بيراميدز لخوض المباراة بدلا من الزمالك في حالة اعتذار الزمالك بشكل رسمي عن خوض اللقاء في خطاب رسمي. (طالع التفاصيل)

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح الفرق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

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