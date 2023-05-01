شبيبة القبائل يعلن تجهيز شكوى لتقديمها لـ كاف بسبب ما حدث في "جحيم رادس"

أعلن نادي شبيبة القبائل تحضيره لملف شامل لتقديمه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أحداث مباراة الفريق ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان شبيبة القبائل قد أقصي من قبل الترجي بعد التعادل في مباراة إياب التي أقيمت في تونس.

وشهدت المباراة بين شوطيها أحداث شغب ومواجهات بين جماهير الترجي والأمن التونسي تأخر انطلاق الشوط الثاني بسببها لمدة 35 دقيقة.

وجاء بيان شبيبة القبائل كالتالي:

"بعد الأحداث الخطيرة التي طالت مباراة الترجي وشبيبة القبائل في رادس، نود توضيح الأمر حول مسألة إيقاف المباراة التي نوقشت في نطاق واسع من قبل الجمهور الرياضي بشكل عام وأنصارنا بشكل خاص".

"بعد أن شاهدنا جميع أحداث العنف التي شهدتها مدرجات ملعب رادس والتي بدأت أثناء الاستراحة قدمنا على الفوز شكوى للمسؤولين عن المباراة والتي شهدت معاملة عدائية واعتداءات وإصابة المشجعين وإشعال النيران في المدرجات من الجهة الشرقية ومقذوفات وألعاب نارية وجرائم من قبل الأنصار المحليين واستخدام غاز مسيل للدموع من قبل الأمن المحلي جعل الجو غير قابل للتنفس".

"كان هذا هو المناخ المروع الذي شهدته المباراة وقاطع قادتنا مسؤولي كاف حول الأجواء غير الصالحة التي جعلت سلامة مشجعينا وسلامة وفدنا موضع تساؤل حتى أنهم طلبوا إيقاف المباراة ولكن لسوء الحظ وبمرور الوقت أصر المسؤولون على استكمال المباراة وشددوا على إمكانية تعرض شبيبة القبائل لعقوبات في حال رفض العودة للملعب وقال المسؤولون إن العنف قد تركز في المدرجات ولم يؤثر على سلامة اللاعبين وإن الوضع كان تحت السيطرة قبل أن يأمر مراقب المباراة باستئنافها".

"على جانب آخر نعمل منذ الصباح على إعداد ملف قوي يحتوي على أدلة مادية قوية تتعلق بما حدث من جحيم في استاد رادس وسيتم تقديمه للكاف خلال الساعات المقبلة".

وسيلتقي الترجي في نصف النهائي مع الأهلي.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الترجي، بينما تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

وأدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة السلوك الجامح من قبل بعض المشجعين خلال مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في تونس

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com عن اجتماع لجنة الانضباط الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار النهائي في أحداث مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل، ومن المحتمل حرمان الفريق التونسي من الحضور الجماهيري أو اللعب خارج تونس.(تفاصيل)

إلى ذلك، قررت وزارة الداخلية التونسية منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما للمباريات بعد أحداث مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل.