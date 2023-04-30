قبل مواجهة الأهلي.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول العقوبات المحتملة على الترجي

الأحد، 30 أبريل 2023 - 19:18

كتب : محمد عبد العظيم

محمد أمين توجاي - الترجي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن احتمالية تعرض الترجي التونسي لعقوبات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي حدثت خلال مواجهة الفريق ضد شبيبة القبائل.

وكان الترجي قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب رادس في إياب ربع النهائي.

وشهدت المباراة بين شوطيها أعمال شغب ومواجهات بين جماهير الترجي والأمن في الملعب مما أخر انطلاق الشوط الثاني لمدة 35 دقيقة.

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وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لجنة الانضباط تجتمع في الأسبوع الحالي لاتخاذ القرار النهائي في أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل وذلك بعد تسلم تقرير مراقب المباراة ومراجعة مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها من الملعب".

وتابع "هناك احتمال أن يتم منع الترجي من الحضور الجماهيري لعدة مباريات على ملعبه بداية من دور نصف النهائي أو نقل مبارياته خارج تونس بدون حضور جماهيري".

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

وتُلعب في استاد رادس الخاص بفريق الترجي التونسي.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

ويحتضن استاد القاهرة مباراة الأهلي والترجي.

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل لكل ناد.

وفي حال قرر كاف معاقبة الترجي فيعني أن الأهلي سيلعب مباراة الذهاب في تونس دون حضور جماهيري.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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