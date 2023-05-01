منافس الأهلي - بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل.. روابط جمهور الترجي تعلق نشاطها

أعلنت عدة روابط من جمهور الترجي التونسي تعليق نشاطها في الفترة المقبلة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقهم ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وشهدت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في ملعب رادس اشتباكات بين الجماهير والأمن أدت إلى توقف المباراة لفترة طويلة قبل استكمالها.

وأعلنت رابطة "زاباتيستا" التابعة لجمهور الترجي تعليق نشاطها.

وكذلك أعلنت رابطة "فيدائيو" وكذلك مجموعة ألتراس الترجي إيقاف نشاطهما لأجل غير مسمى لذات الأسباب.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحقيقا في تجاوزات الجماهير خلال مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدان الاتحاد الإفريقي سلوك جمهور الترجي في المباراة وأعلن أن الأمر سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة للتحقيق فيه وإصدار القرارات.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com عن اجتماع لجنة الانضباط الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار النهائي في أحداث مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل، ومن المحتمل حرمان الفريق التونسي من الحضور الجماهيري أو اللعب خارج تونس.(تفاصيل)

وكانت أحداث شغب قد حدثت في مدرجات الترجي مع قوات الأمن خلال مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت أحداث الشغب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني لما يقرب من نصف ساعة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل فريق الترجي لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

وكشف موقع Foot 24 التونسي أن وزارة الداخلية قررت منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما بداية من الأحد 30 أبريل.

ويأتي قرار الداخلية التونسية بسبب أحداث الشغب من مواجهة الترجي على ملعب رادس.

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

وتُلعب في استاد رادس الخاص بفريق الترجي التونسي.