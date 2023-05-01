جوليان ألفاريز: صعدنا إلى قمة الدوري وعلينا أن ندافع عنها للنهاية

شدد جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي على أن فريقه يستهدف الصمود في قمة الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم، بعدما انتزعها من أرسنال أخيرا.

سيتي عاد لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على فولام 2-1 بهدفي إيرلينج هالاند وألفاريز.

وقال جوليان ألفاريز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كان فوزا مهما لنا، كل مباراة من الآن بمثابة نهائي لنا".

وأضاف الأرجنتيني "بعد تحقيق الفوز على أرسنال علينا الاستمرار في سكة الانتصارات".

وتابع "من الرائع دائما التسجيل والمساهمة في الفوز، كان هدفا مهما في وقت مهم من المباراة".

ووصل ألفاريز هدفه رقم 15 في جميع المسابقات بموسمه الأول مع الفريق السماوي.

وواصل بطل العالم 2022 "كنا نعرف أنها لن تكون مباراة سهلة أمام فولام بسبب الملعب، وأيضًا بسبب إمكانياته كفريق".

وأكمل "من المهم أن نمتلك مهاجما خطيرا مثل هالاند، هو يسجل العديد من الأهداف، لكن الأمر يعود للفريق ككل".

واستمر "نستهدف الصدارة منذ بداية الموسم، الجميع يقوم بعمل جيد، والآن وصلنا إلى القمة وعلينا الدفاع عن ذلك".

وأتم ألفاريز "كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا، وعلى الجميع التكاتف معا لبذل المجهود في هذه النهائيات".

النتيجة رفعت رصيد مانشستر سيتي إلى 76 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة عن أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.

ويستعد سيتي لجدول شهر مايو المزدحم، إذ يلعب 8 مباريات، بداية من يوم الأربعاء ضد وست هام يونايتد في الدوري.