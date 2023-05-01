كاف يدين سلوك مشجعي الترجي والرجاء ويفتح تحقيقا

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحقيقا في تجاوزات الجماهير خلال مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري اشتباكات بين الجماهير والأمن أدت إلى توقف المباراة لفترة طويلة قبل استكمالها.

وجاء بيان كاف على النحو الآتي:

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة السلوك الجامح من قبل بعض المشجعين خلال مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في تونس، ولقاء الرجاء المغربي والأهلي المصري في الدار البيضاء.

الأمر سيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تعطل المباراة لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب.

وقال فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم. إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المشجعين".

"كانت مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الإفريقية. لقد رأينا بعض المواجهات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الإفريقية".

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com عن اجتماع لجنة الانضباط الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار النهائي في أحداث مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل، ومن المحتمل حرمان الفريق التونسي من الحضور الجماهيري أو اللعب خارج تونس.(تفاصيل)

إلى ذلك، قررت وزارة الداخلية التونسية منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما للمباريات بعد أحداث مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل.

وكانت أحداث شغب قد حدثت في مدرجات الترجي مع قوات الأمن خلال مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت أحداث الشغب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني لما يقرب من نصف ساعة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل فريق الترجي لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

وكشف موقع Foot 24 التونسي أن وزارة الداخلية قررت منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما بداية من الأحد 30 أبريل.

ويأتي قرار الداخلية التونسية بسبب أحداث الشغب من مواجهة الترجي على ملعب رادس.

واستقبل نفس الملعب مواجهة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والإفريقي والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

وتُلعب في استاد رادس الخاص بفريق الترجي التونسي.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

ويحتضن استاد القاهرة مباراة الأهلي والترجي.

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل لكل ناد.

وخاطب الأهلي الجهات المعنية في مصر من أجل حضور السعة الكاملة في مواجهة الإياب ضد الترجي والمقرر لها أحد يومي 19 أو 20 من شهر مايو الجاري.