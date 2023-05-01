تقرير: بعد أحداث مواجهة الترجي.. الداخلية التونسية تمنع حضور الجماهير دون 18 عاما

الإثنين، 01 مايو 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

مناوشات بين جماهير الترجي والأمن

قررت وزارة الداخلية التونسية منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما للمباريات بعد أحداث مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل.

وكانت أحداث شغب قد حدثت في مدرجات الترجي مع قوات الأمن خلال مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت أحداث الشغب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني لما يقرب من نصف ساعة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل فريق الترجي لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

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وكشف موقع Foot 24 التونسي أن وزارة الداخلية قررت منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما بداية من الأحد 30 أبريل.

ويأتي قرار الداخلية التونسية بسبب أحداث الشغب من مواجهة الترجي على ملعب رادس.

واستقبل نفس الملعب مواجهة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والإفريقي والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

وتُلعب في استاد رادس الخاص بفريق الترجي التونسي.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

ويحتضن استاد القاهرة مباراة الأهلي والترجي.

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل لكل ناد.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com عن اجتماع لجنة الانضباط الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار النهائي في أحداث مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل، ومن المحتمل حرمان الفريق التونسي من الحضور الجماهيري أو اللعب خارج تونس. (تفاصيل)

وخاطب الأهلي الجهات المعنية في مصر من أجل حضور السعة الكاملة في مواجهة الإياب ضد الترجي والمقرر لها أحد يومي 19 أو 20 من شهر مايو الجاري.

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