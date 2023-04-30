إثارة الـ+90 تنصر ليفربول في مباراة الأهداف السبعة.. صلاح يسجل وجوتا يُحبط عودة توتنام

فاز ليفربول على توتنام بأربعة أهداف مقابل ثلاثية في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب أنفيلد.

واحتاج ليفربول إلى أول ربع ساعة من المباراة ليسجل أهدافه الثلاثة الأولى في المباراة، قبل أن تشتعل المواجهة في الوقت بدل الضائع.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 54 في المركز السادس.

رباعية ليفربول سجلها كل من كورتس جونز ولويز دياز ومحمد صلاح وديوجو جوتا.

وسجل لتوتنام هاري كين وسون هيونج مين وريتشارليسون.

إثارة الوقت القاتل

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت بدل الضائع بعدما سجل البديل ريتشارليسون هدف تعادل توتنام الثالث في الدقيقة 92، قبل أن يرد البديل الآخر جوتا ويسجل هدف فوز ليفربول في الدقيقة 94.

المباراة الـ 300 لصلاح مع ليفربول، ودياز أساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة 📋 هاري كين يقود ثلاثي هجوم توتنام، واستمرار غياب لوريس عن التشكيل الأساسي 📋#في_إنجلترا pic.twitter.com/9fr3RjkkzM — FilGoal (@FilGoal) April 30, 2023

وصف المباراة

انتظر ليفربول 3 دقائق فقط ليسجل الهدف الأول عن طريق كورتس جونز بعد عرضية من ألكساندر أرنولد من ناحية اليمين.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 6 عن طريق الكولومبي العائد من الإصابة لويز دياز بعد انطلاقة من كودي جاكبو وعرضية تابعها في الشباك.

وحصل الهولندي جاكبو على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعدما تعرض للعرقلة من قبل كريستيان روميرو.

وتقدم محمد صلاح لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 15.

وبفضل هذا الهدف، تمكن صلاح من تخطي روبي فاولر أسطورة ليفربول، حيث أصبح الهداف التاريخي السادس للنادي برصيد 184 هدفا. (طالع المزيد من الأرقام)

وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وكاد سون أن يسجل الهدف الأول لتوتنام بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة لكن فان دايك أبعدها من على خط المرمى.

وأخيرا نجح توتنام في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 40 بعدما انطلق إيفان بيرسيتش من ناحية اليسار وراوغ فان دايك بطريقة رائعة ثم أرسل عرضية قابلها هاري كين بتسديدة مباشرة في الشباك.

وعقب الهدف خطف كولوكوفسكي الكرة من روبرتسون وانطلق نحو المرمى وكاد يسجل الهدف الثاني لتوتنام لكنه سدد كرة أنقذها أليسون.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني اندفع توتنام للهجوم بقوة في محاولة للتسجيل وسدد سون هيونج مين كرة من أمام منطقة الجزاء ارتدت من القائم وأهدر فرصة الثاني.

وأطلق بيدرو بورو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن أليسون أبعدها إلى ركنية ببراعة.

وأخيرا أسفرت محاولات توتنام عن الهدف الثاني بعدما انفرد سون بالمرمى ووضع الكرة من بين قدمي أليسون في الدقيقة 76.

واستمرت محاولات توتنام في الدقائق المتبقية لإحراز التعادل ولكن دون جدوى إلى أن جاء الوقت القاتل والمثير.

إثارة ما بعدها إثارة

ونجح البديل البرازيلي ريتشارليسون في تسجيل هدف تعادل توتنام الثالث بضربة رأسية في الدقيقة 92.

وظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل لكن البرتغالي جوتا انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة مسجلا هدف فوز ليفربول في الدقيقة 94.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول على توتنام.