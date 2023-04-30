إثارة الـ+90 تنصر ليفربول في مباراة الأهداف السبعة.. صلاح يسجل وجوتا يُحبط عودة توتنام

الأحد، 30 أبريل 2023 - 20:30

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح ضد توتنام

فاز ليفربول على توتنام بأربعة أهداف مقابل ثلاثية في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب أنفيلد.

واحتاج ليفربول إلى أول ربع ساعة من المباراة ليسجل أهدافه الثلاثة الأولى في المباراة، قبل أن تشتعل المواجهة في الوقت بدل الضائع.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي له مباراة مؤجلة.

أخبار متعلقة:
لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول بثنائية متأخرة.. بايرن يفوز على هيرتا برلين ويستعيد الصدارة قمة المعاناة.. هالاند يعادل رقم شيرار والظروف تحطم فولام

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 54 في المركز السادس.

رباعية ليفربول سجلها كل من كورتس جونز ولويز دياز ومحمد صلاح وديوجو جوتا.

وسجل لتوتنام هاري كين وسون هيونج مين وريتشارليسون.

إثارة الوقت القاتل

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت بدل الضائع بعدما سجل البديل ريتشارليسون هدف تعادل توتنام الثالث في الدقيقة 92، قبل أن يرد البديل الآخر جوتا ويسجل هدف فوز ليفربول في الدقيقة 94.

وصف المباراة

انتظر ليفربول 3 دقائق فقط ليسجل الهدف الأول عن طريق كورتس جونز بعد عرضية من ألكساندر أرنولد من ناحية اليمين.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 6 عن طريق الكولومبي العائد من الإصابة لويز دياز بعد انطلاقة من كودي جاكبو وعرضية تابعها في الشباك.

وحصل الهولندي جاكبو على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعدما تعرض للعرقلة من قبل كريستيان روميرو.

وتقدم محمد صلاح لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 15.

وبفضل هذا الهدف، تمكن صلاح من تخطي روبي فاولر أسطورة ليفربول، حيث أصبح الهداف التاريخي السادس للنادي برصيد 184 هدفا. (طالع المزيد من الأرقام)

وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وكاد سون أن يسجل الهدف الأول لتوتنام بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة لكن فان دايك أبعدها من على خط المرمى.

وأخيرا نجح توتنام في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 40 بعدما انطلق إيفان بيرسيتش من ناحية اليسار وراوغ فان دايك بطريقة رائعة ثم أرسل عرضية قابلها هاري كين بتسديدة مباشرة في الشباك.

Image

وعقب الهدف خطف كولوكوفسكي الكرة من روبرتسون وانطلق نحو المرمى وكاد يسجل الهدف الثاني لتوتنام لكنه سدد كرة أنقذها أليسون.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني اندفع توتنام للهجوم بقوة في محاولة للتسجيل وسدد سون هيونج مين كرة من أمام منطقة الجزاء ارتدت من القائم وأهدر فرصة الثاني.

وأطلق بيدرو بورو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن أليسون أبعدها إلى ركنية ببراعة.

وأخيرا أسفرت محاولات توتنام عن الهدف الثاني بعدما انفرد سون بالمرمى ووضع الكرة من بين قدمي أليسون في الدقيقة 76.

واستمرت محاولات توتنام في الدقائق المتبقية لإحراز التعادل ولكن دون جدوى إلى أن جاء الوقت القاتل والمثير.

إثارة ما بعدها إثارة

ونجح البديل البرازيلي ريتشارليسون في تسجيل هدف تعادل توتنام الثالث بضربة رأسية في الدقيقة 92.

وظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل لكن البرتغالي جوتا انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة مسجلا هدف فوز ليفربول في الدقيقة 94.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول على توتنام.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي توتنام
نرشح لكم
التشكيل - جورجينيو على حساب بارتي في أرسنال.. وأوباميانج يقود هجوم تشيلسي مؤتمر جوراديولا: دي بروين بدأ التحرك.. وسأتعرض للإقالة في هذه الحالة كلوب: لم أشكك في نزاهة حكم مباراة توتنام.. ومشاركة جوتا ضد فولام في محل شك بسبب تجاهل الطفل صاحب الـ8 سنوات.. بيان اعتذار من ليدز يونايتد لجمهوره سكاي: من أجل الإنقاذ.. سام ألاردايس يتولى تدريب ليدز خلال ساعات جوتا: سأتذكر ما حدث أمام توتنام إلى الأبد مؤتمر تشافي عن مصير الثنائي المغربي.. وثلاثية سيتي المحتملة جوليان ألفاريز: صعدنا إلى قمة الدوري وعلينا أن ندافع عنها للنهاية
أخر الأخبار
التشكيل - جورجينيو على حساب بارتي في أرسنال.. وأوباميانج يقود هجوم تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول ينشر خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز للمشاركة في السوبر 10 دقيقة | الكرة المصرية
بكعب حسام ولدغة بديله.. سموحة يكبد المحلة الهزيمة الخامسة على التوالي 16 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة كأس السوبر بين بيراميدز والأهلي.. والقنوات الناقلة 25 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 30 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - المنصورة يعود لطريق الانتصارات بعد 9 مباريات ساعة | الكرة المصرية
ليكيب: نانت قد يقيل كومبواريه حال الخسارة أمام بريست ساعة | الكرة الأوروبية
عضو اتحاد الكرة يعلن مشاركة بيراميدز في السوبر.. وعقوبات على الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة