لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول

الأحد، 30 أبريل 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد توتنام

حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقما جديدا مميزا مع ليفربول، مواصلا عادته في تحطيم الأرقام القياسية وكتابة اسمه في تاريخ النادي الأحمر والكرة الأوروبية.

جاء ذلك بفضل هدف سجله في شباك توتنام هوتسبر من ركلة جزاء، وهو ثالث أهداف الريدز في المباراة.

بفضل هذا الهدف، تمكن صلاح من تخطي روبي فاولر أسطورة ليفربول، حيث أصبح الهداف التاريخي السادس للنادي برصيد 184 هدفا.

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ويحتاج صلاح لهدفين من أجل معادلة الهداف الخامس، وهو الأسطورة ستيفن جيرارد (183 هدفا).

الصدارة لا تزال باسم إيان راش الذي سجل 346 هدفا.

وكان صلاح قد حطم رقم فاولر وأصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك أمام مانشستر يونايتد في فوز ليفربول بسبعة أهداف دون رد.

ثم حطم صلاح رقما ثانيا لفاولر، حيث أصبح أكثر من سجل الأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حين سجل الهدف رقم 107 في مباراة ليدز يونايتد.

أيضا بات صلاح خامس هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي عموما (باحتساب ما قبل حقبة الدوري الممتاز التي بدأت عام 1992) برصيد 135 هدفا بالتساوي هاري تشيمبرز.

ويبحث ليفربول (53 نقطة) عن فوز يقوده للمركز الخامس على حساب توتنام (54 نقطة).

ليفربول توتنام هوتسبر الدوري الإنجليزي محمد صلاح روبي فاولر
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