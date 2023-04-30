موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد تخطي الرجاء المغربي.

وفاز الأهلي على الرجاء في الذهاب بهدفين دون رد، وتعادل معه سلبيا في الإياب في المغرب ليصل لنصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي. (طالع التفاصيل)

ويضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي في نصف النهائي.

وتخطي الترجي عقبة شبيبة القبائل الجزائري بعدما فاز عليه في الجزائر بهدف وتعادل في تونس بهدف لمثله.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

وتُلعب في استاد رادس الخاص بفريق الترجي التونسي.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

ويحتضن استاد القاهرة مباراة الأهلي والترجي.

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل لكل ناد.