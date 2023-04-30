الرابعة على التوالي.. الأهلي يعود من المغرب متأهلا لنصف نهائي إفريقيا بتعادل مع الرجاء

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 أمام الرجاء المغربي.

وتعادل الأهلي مع الرجاء المغربي سلبيا في مباراة العودة بين الفريقين التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. لتنتهي المواجهة بتفوق الأحمر بثنائية دون رد والتي فاز بها في القاهرة برأس محمد عبد المنعم وقدم حمدي فتحي.

وكرر الأهلي سيناريو الموسم الماضي بعدما فاز على الرجاء في القاهرة وتعادل معه في المغرب خلال ربع النهائي، وتأهل أيضا لنصف النهائي.

وهي المرة الرابعة على التوالي التي يتأهل فيها الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل لهذا الدور في أعوام 2020 و2021 و2022.

كما كرر الأهلي إنجاز الجيل الذهبي للفريق بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في 2005 و2006 و2007 و2008.

وتعد هذه أول مرة أن يحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الرجاء في ملعبه في المغرب.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد المتأهل من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

📋 تغييران عن لقاء الذهاب.. ياسر إبراهيم وحمدي فتحي بدلا من متولي والسولية، وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء#السبت_الكروي pic.twitter.com/zyb6h8daZR — FilGoal (@FilGoal) April 29, 2023

وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من الرجاء في محاولة للتسجيل مبكرا وحصل الفريق المغربي على مخالفة من أمام خط المرمى نفذت في الحائط البشري وسط مطالبات بركلة جزاء لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

واستمرت محاولات الرجاء والضغط المغربي مع اعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة ووصلت الكرة إلى كهربا داخل منطقة الجزاء الذي سقط بعد تدخل مع مدافع الرجاء وطالب بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب شيء.

ومر يسري بوزوق من ناحية اليسار وسدد كرة قوية لكن الشناوي أبعدها إلى ركنية.

وفي منتصف الشوط الأول بدأ الأهلي في السيطرة على الكرة والمحاولات على مرمى الرجاء ولكن محاولات الأحمر لم تكتمل بشكل جيد.

وعادت خطورة الرجاء ومن ركلة ركنية وصلت الكرة رأس المعكازي قبل أن تمر أعلى عارضة الشناوي في فرصة خطيرة أخرى للأبيض.

وطالب لاعبو الرجاء باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل من أليو ديانج على الجزائري يسري بوزوق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

إثارة كبيرة وركلة جزاء للرجاء

وتوقف اللعب وغادر الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويقرر احتساب ركلة جزاء للرجاء.

وسدد بوزوق بنفسه ركلة الجزاء لكنه وضع الكرة في العارضة ثم أبعدها دفاع الأحمر عن مناطق الخطورة.

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لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات الرجاء للتسجيل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

وسدد حسين الشحات كرة قوية مرت جوار قائم أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء.

وغادر كهربا الملعب في الدقيقة 58 وشارك بدلا منه محمد شريف في أول تبديل للأهلي.

وبالتالي ألغى الحكم البطاقة الموجهة للاعب واحتسب ركلة الجزاء، فكانت البطاقة التي حصل عليها في الشوط الثاني هي الأولى للاعب الإيفواري. pic.twitter.com/SWoXpzBCKF — FilGoal (@FilGoal) April 29, 2023

فرصة خطيرة مهدرة

وأهدر حمزة خابا فرصة خطيرة للرجاء من أمام مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 75 بعد أن وصلت له الكرة من عرضية من ناحية اليمين لكنه سدد الكرة بعيدا.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديل مزدوج بنزول طاهر محمد وأحمد عبد القادر بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات في الدقيقة 80.

ومر عبد القادر من دفاع الرجاء ومرر كرة إلى طاهر ناحية اليمين لكنه أرسل عرضية أرضية أمسك بها الحارس أنس الزنيتي قبل أن تصل إلى محمد شريف.

وغادر محمد هاني وأليو ديانج الملعب في الدقيقة 88 وشارك بدلا منهما خالد عبد الفتاح وأحمد نبيل "كوكا".

وتصدى الشناوي لتسديدة من حمزة خابا في الدقيقة الأخيرة من المباراة قبل أن يتابع خالد عبد الفتاح الكرة ويبعدها إلى ركنية.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليتأهل الأهلي إلى نصف النهائي.