6 من 8 في صالح الشناوي.. الرجاء يهدر ركلة جزاء ضد الأهلي

منعت العارضة ركلة جزاء انبرى لها الجزائري يسري بوزوق مهاجم الرجاء المغربي من أن تسكن شباك الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل في المباراة المقامة على ملعب مركب محمد الخامس.

وتحصل الرجاء على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول احتُسبت بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي مواجهة بوزوق والشناوي، ساندت العارضة حارس الأهلي ومنعت هدف الرجاء الأول.

وواجه محمد الشناوي الموسم الجاري 8 ركلات جزائية في جميع البطولات.

تصدى الشناوي لـ 4، فيما أناب القائم والعارضة عنه في مرة، وجاءت كرة خارج إطار المرمى، واستقبل 2.

وتصدى الشناوي لركلة جزاء أمام محمود علاء في مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد في كأس العالم للأندية، وماكابي ليليبو في مباراة الهلال السوداني الماضية بدوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يكون الشناوي قد أوقف 4 ركلات جزاء من أصل 7 سُددت.

ولم ينجح في تجاوزه إلا البرازيلي جابرييل باربوسا في مباراة فلامنجو مرتين.

فيما سدد أحمد عادل لاعب الاتحاد خارج إطار المرمى.

ومنعت العارضة ركلة يسري بوزوق لصالح الرجاء.