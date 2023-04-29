6 من 8 في صالح الشناوي.. الرجاء يهدر ركلة جزاء ضد الأهلي

السبت، 29 أبريل 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

منعت العارضة ركلة جزاء انبرى لها الجزائري يسري بوزوق مهاجم الرجاء المغربي من أن تسكن شباك الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل في المباراة المقامة على ملعب مركب محمد الخامس.

وتحصل الرجاء على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول احتُسبت بعد العودة لتقنية الفيديو.

أخبار متعلقة:
استراحة طريق الأهلي – الترجي (0)-(0) شبيبة القبائل.. نهاية الشوط الأول الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز تشكيل الرجاء - في الدفاع والوسط والهجوم.. 4 تبديلات من منذر الكبير أمام الأهلي تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء

وفي مواجهة بوزوق والشناوي، ساندت العارضة حارس الأهلي ومنعت هدف الرجاء الأول.

وواجه محمد الشناوي الموسم الجاري 8 ركلات جزائية في جميع البطولات.

تصدى الشناوي لـ 4، فيما أناب القائم والعارضة عنه في مرة، وجاءت كرة خارج إطار المرمى، واستقبل 2.

وتصدى الشناوي لركلة جزاء أمام محمود علاء في مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد في كأس العالم للأندية، وماكابي ليليبو في مباراة الهلال السوداني الماضية بدوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يكون الشناوي قد أوقف 4 ركلات جزاء من أصل 7 سُددت.

ولم ينجح في تجاوزه إلا البرازيلي جابرييل باربوسا في مباراة فلامنجو مرتين.

فيما سدد أحمد عادل لاعب الاتحاد خارج إطار المرمى.

ومنعت العارضة ركلة يسري بوزوق لصالح الرجاء.

محمد الشناوي الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
استراحة طريق الأهلي – الترجي (0)-(0) شبيبة القبائل.. نهاية الشوط الأول مباشر أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني تشكيل الرجاء - في الدفاع والوسط والهجوم.. 4 تبديلات من منذر الكبير أمام الأهلي تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة إطلاق سراح محمد زعبية مهاجم منتخب ليبيا المختطف لمواجهة الوداد.. صنداونز يكرر فوزه على بلوزداد ويبلغ نصف نهائي الأبطال تقرير مغربي: نجم الرجاء جاهز لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
6 من 8 في صالح الشناوي.. الرجاء يهدر ركلة جزاء ضد الأهلي 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال آسيا - تكرار سيناريو 2019 ما زال قائما.. تعادل مخيب لـ الهلال أمام أوراوا 35 دقيقة | السعودية
استراحة طريق الأهلي – الترجي (0)-(0) شبيبة القبائل.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال بيتيس.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس فرنسا – نانت (0)-(4) تولوز.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز ساعة | كرة سلة
مباشر أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
هاتريك بنزيمة التاريخي يقود ريال مدريد للعودة على الانتصارات على حساب ألميريا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري