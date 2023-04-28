مؤتمر كلوب: الدوري الأوروبي؟ سنأخذ ما نحصل عليه.. وهذا ما افتقدناه خلال الموسم

"سنأخذ ما نحصل عليه" هكذا رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على إمكانية مشاركة فريقه في الدوري الأوروبي الموسم المقبل وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "سنأخذ ما نحصل عليه، لم نبدأ الموسم بالقول إنه سيكون رائعا لكننا تعلمنا بعض الأشياء خلاله، نريد إنشاء أساس للوصول لأفضل شيء ممكن، سنقدم كل ما لدينا".

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام الأحد المقبل في ملعب أنفيلد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وعن ثبات التشكيل مؤخرا قال: "أردت منح الفرصة للاعبين للوصول لأفضل إيقاع لنا، لقد أعجبت بما رأيته مؤخرا منهم".

أما عن مواجهة توتنام ومشاكل خصمه على مدار الموسم قال: "هذا الموسم مر الكثير من الفرق بصعوبات وبعض الأخطاء القليلة لديها تأثيرات كبيرة، لديهم فريق استثنائي لكن لا أعرف سبب عدم تحقيقهم النجاح".

وواصل "لسنوات كانوا هم أفضل فريق يستطيع القيام بالمرتدات في أوروبا، أتوقع تقديمهم لمباراة جيدة".

وعن رأيه في موسم ليفربول قال: "افتقدنا الثبات خلال الموسم الجاري وهذا علينا تغييره ونعمل على هذا الأمر".

أما عن تحسن النتائج فقال: "من المبكر الحديث حول ثباتنا، لكنني سعيد بالأداء في اللحظة الحالية ولكن مازال أمامنا بعض الأمور لنتحسن".

ويحتل ليفربول المركز السابع في الترتيب بـ53 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

فيما يأتي توتنام في المركز الخامس بـ54 نقطة وخاض 33 مباراة.