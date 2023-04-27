مدافع سيتي: سنستغل خبرتنا في سباقات الأمتار الأخيرة على اللقب

الخميس، 27 أبريل 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

جون ستونز - مانشستر سيتي وأرسنال

يؤمن جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بأن خبرة فريقه في التعامل مع ضغط المباريات الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي سيفيد الفريق السماوي في سعيه لتحقيق اللقب الخامس في آخر 6 مواسم.

ونصب مانشستر سيتي السيرك لأرسنال في ملعب الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف ليعيد مصير اللقب إلى يده.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم نلعب أمام أرسنال بطريقتنا المعهودة، وكان من الصعب الاستحواذ على الكرة كثيرا ونقل الكرات بسهولة".

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وأضاف "حاولنا التغلب على ذلك بلعب الكرات مباشرة إلى إرلينج هالاند".

الفوز جعل سيتي خلف أرسنال بنقطتين في القمة، مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق السماوي.

وأوضح ستونز "لقد مررنا بمثل هذه اللحظات الصعبة، ومثل هذه المواقف في المواسم الماضية، والأمور سارت بشكل جيد معنا".

في المواسم الـ5 الأخيرة، حصد سيتي لقب الدوري مرتين بعد سباق محتدم مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، بينما فاز باللقب مرتين قبل أسابيع من نهاية الموسم.

وأتم "نحن نعرف كيف نتعامل مع هذه المواقف، وماذا نفعل في مثل هذه السيناريوهات، الأمر فقط يعتمد على الخبرة في هذه المواقف، الكل جاهز وجائع للقب جديد".

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وافتتح دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وأضاف جون ستونز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأجهز دي بروين على أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 54.

لكن استطاع روب هولدنج تقليص النتيجة بهدف أول لأرسنال في الدقيقة 87.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إرلينج هالاند الهدف الرابع.

أرسنال مانشستر سيتي جون ستونز
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