تشيلسي عامل حاسم وأفضلية لجوارديولا.. المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال في الدوري

تغلب مانشستر سيتي على أرسنال اليوم الأربعاء بأربعة أهداف لهدف في ملعب الاتحاد.

فوز جعل سيتي يملك الأفضلية ومصيره في يده بشأن تصدر الدوري الإنجليزي بدلا من أرسنال الذي في مكانه على القمة طيلة الأشهر الماضية.

ويتصدر أرسنال الترتيب حاليا بـ75 نقطة بعدما خاض 33 مباراة.

فيما يأتي سيتي ثانيا بـ73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.

فما هي المباريات المتبقية للثنائي حتى نهاية الدوري؟

أرسنال

تشيلسي في ملعب الإمارات

نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك

برايتون في ملعب الإمارات

نوتنجهام فورست في ملعب سيتي جراوند

ولفرهامبتون في ملعب الإمارات

مانشستر سيتي

فولام في ملعب كرافين كوتاج

وست هام في ملعب لندن الأولمبي

ليدز في ملعب الاتحاد

إيفرتون في ملعب جوديسون بارك

تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج

برايتون في ملعب أميكس

برينتفورد في ملعب جريفين بارك