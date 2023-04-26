مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) أرسنال.. جوووووووول دي بروين

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي وأرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق32: تسديدة قوية من هالاند على الطائر أبعدها رامسديل.

ق27: رامسديل يتألق ويحرم هالاند من هدف محقق بعد مرور رائع من المدافين.

ق26: يا ربااااااااه، بينية من هالاند إلى دي بروين لكن بن وايت تألق وحرم اللاعب البلجيكي من هدف ثان محقق.

ق24: سيطرة كبيرة من سيتي على الكرة لكن دون فاعلية حتى الآن.

ق7: جوووووووووووول دي بروين يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

ق3: سيتي كاد يسجل هدفا مبكرا بعد عرضية زاحفة من جريليش فشل رامسديل في الإمساك بها ولكن الحكم احتسب مخالفة لبارتي على دي بروين.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي – وست هام (1)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول تشكيل مانشستر سيتي – عودة دي بروين.. القوة الضاربة جاهزة لأرسنال تشكيل أرسنال – خيسوس أساسي.. وعودة تشاكا ضد مانشستر سيتي تشكيل ليفربول – عودة ماتيب وصلاح أساسي أمام وست هام بيرناردو سيلفا: هالاند يملك نفس عقلية رونالدو مدافع ليستر ينتقل إلى أتليتكو مدريد تحديد موعد دربي مانشستر في نهائي كأس إنجلترا تين هاج يثير الشكوك حول مشاركة برونو أمام توتنام
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – تبديل وحيد من تشافي ضد رايو فاليكانو 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس إيطاليا – إنتر (1)-(0) يوفنتوس.. رأسية من دي تشيليو 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – وست هام (1)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: اتحاد الكرة ليس له علاقة بقرارات لجنتي الانضباط والاستئناف 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) أرسنال.. جوووووووول دي بروين ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - طاقم تحكيم إماراتي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ساعة | رياضات أخرى
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – عودة دي بروين.. القوة الضاربة جاهزة لأرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري