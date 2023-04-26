مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) أرسنال.. جوووووووول دي بروين
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
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ق32: تسديدة قوية من هالاند على الطائر أبعدها رامسديل.
ق27: رامسديل يتألق ويحرم هالاند من هدف محقق بعد مرور رائع من المدافين.
ق26: يا ربااااااااه، بينية من هالاند إلى دي بروين لكن بن وايت تألق وحرم اللاعب البلجيكي من هدف ثان محقق.
ق24: سيطرة كبيرة من سيتي على الكرة لكن دون فاعلية حتى الآن.
ق7: جوووووووووووول دي بروين يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.
ق3: سيتي كاد يسجل هدفا مبكرا بعد عرضية زاحفة من جريليش فشل رامسديل في الإمساك بها ولكن الحكم احتسب مخالفة لبارتي على دي بروين.
انطلاق المباراة.
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