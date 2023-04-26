تشكيل مانشستر سيتي – عودة دي بروين.. القوة الضاربة جاهزة لأرسنال

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة أرسنال مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف سيتي منافسه أرسنال في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل عودة كيفن دي بروين له عقب غيابه عن لقاء شيفيلد يونايتد الأخير في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: مانويل أكانجي- جون ستونز- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان

في الهجوم: جاك جريليش- إرلينج هالاند- بيرناردو سيلفا

ويتصدر أرسنال الترتيب بـ75 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سيتي، لكن للأخير مباراتين أقل.