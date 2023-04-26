بيرناردو سيلفا: هالاند يملك نفس عقلية رونالدو

انهال بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بالمديح على زميله في الفريق إرلينج هالاند مؤكدا أنه يملك نفس عقلية قائد منتخب بلاده البرتغال، كريستيانو رونالدو.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال بيرناردو في تصريحات للصحفيين: "أرقامه التهديفية لا تصدق، إنه مستوى رونالدو وميسي من حيث عدد الأهداف".

وواصل "آمل أن يستمر بهذه الطريقة لأننا بحاجة لأهدافه حتى المباراة الأخيرة من الموسم".

وأردف "هالاند يملك بالتأكيد نفس عقلية رونالدو حيث يريد أن يكون دائما في منطقة الجزاء ويريد دائما تسجيل الأهداف، هو لا يهتم إن لمس الكرة مرة أو مرتين، عندما يلمس الكرة يسجل، هو فقط مجرد مهاجم مناسب".

وتابع بيرناردو حديثه "نحن نعرف ما كان بإمكان هالاند القيام به قبل انضمامه لنا لأنه كان يقوم بذلك لعدة سنوات، في النرويج والنمسا وألمانيا شاهدناه ولعبنا ضده، لكن لا تعرف إن كان بإمكانه تكرار الأمر في هذا المستوى".

واستدرك "لكن ما فعله هذا الموسم كان مذهلا ونحن سعداء حقا بوجوده معنا، هو لاعب مميز ويساعدنا كثيرا، وآمل أن يواصل التحسن".

وعن علاقة هالاند بكيفن دي بروين داخل الملعب قال بيرناردو: "إرلينج لديه مزيج خاص مع كيفن الذي بدوره يحب نوعية اللاعبين مثل هالاند".

وأكمل "لأنه حينما يمتلك دي بروين الكرة عليك أن تركض ويكون هالاند قويا وسريعا وفي التواجد خلف المدافعين، هذا مزيج جيد وهما يقومان بعمل جيد سويا".

وأتم "في المواسم الماضي حققنا الفوز في 20 مباراة أو لم نخسر، والآن نحن في حال جيدة نتمنى الحفاظ عليها لأننا نريد الفوز بالألقاب، ولقد قمنا بذلك الأمر من قبل".