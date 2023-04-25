جوارديولا: لا أنكر أهمية مواجهة أرسنال.. لكنها لن تحسم اللقب

اتفق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع نظيره في أرسنال ميكيل أرتيتا حول عدم حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمباراة الفريقين.

أرسنال يدخل القمة المنتظرة يوم الأربعاء بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل، مما يعني أن فوز السماوي في كل مبارياته سيجعله يحافظ على اللقب.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: "الآن نحن نعرف بالضبط ما نلعب من أجله، لقد وصلنا إلى الأسابيع الأخيرة من الدوري ولدينا الفرصة في أيدينا".

وأضاف "لكن الفرصة في يد أرسنال أيضا، لأنهم إذا فازوا علينا فسيكون مصير اللقب في أيديهم".

وتابع "لكن إذا فزنا، فإن المصير سيكون في أيدينا بالتأكيد. ثم سنلعب 7 مباريات أخرى".

وشدد المدرب الإسباني "إنها مباراة مهمة بالطبع ولكنها ليست حاسمة في صراع اللقب".

أرتيتا: مواجهة سيتي لن تحسم اللقب

وأكمل "هي مباراة مهمة حقا لأننا نستطيع الحصول على النقاط ونحرم خصمنا الأكبر هذا الموسم من الحصول على نقاط جديدة".

وأتم "وليست حاسمة لأنه لا يزال هناك العديد من المباريات الصعبة لكلا الفريقين. لدينا المزيد من المباريات لنلعبها ولكن لا يمكننا إنكار مدى أهميتها".

أرسنال الآن لا يملك سوى ذاك الأمل الوحيد المباشر للحفاظ على فارق نقاط يكفل له استمرار الصدارة دون النظر لمؤجلات سيتي، وهو الفوز على مانشستر سيتي نفسه في ملعب الاتحاد.