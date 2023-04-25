أرتيتا: مواجهة سيتي لن تحسم اللقب

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن مباراة فريقه ضد منافسه مانشستر سيتي لن تحسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أرسنال يدخل القمة المنتظرة يوم الأربعاء بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل، مما يعني أن فوز السماوي في كل مبارياته سيجعله يحافظ على اللقب.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "مواجهة سيتي لن تحسم اللقب، ستكون مباراة هامة جدا، قد تغير نسب فوز كل فريق باللقب، لكن هناك 5 مباريات متبقية، الوضع شائك للغاية".

وأضاف الإسباني "إذا فزنا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء لن نحسم لقب الدوري، هذا أمر مؤكد".

وتابع تلميذ بيب جوارديولا مدرب سيتي "إذا كنت تريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، عليك الفوز بمثل هذه المباريات".

وتحدث أرتيتا عن إرلينج هالاند مهاجم سيتي قائلا "عندما تنظر إلى أرقامه، لن تستطيع مقارنته مع أي لاعب آخر".

وأردف "هالاند يفعل ذلك لأن إعداده يتم بالطريقة الصحيحة، فهو يمنح سيتي القدرة على اللعب بطرق مختلفة".

وعن موقف لاعبيه المصابين، قال ميكيل "للأسف لا يوجد تقدم في حالة ويليام ساليبا".

ولم يعلن أرسنال بشكل كامل عن طبيعة إصابة ساليبا، بينما كشفت مصادر من النادي لـ ديلي ميل إن مشكلة الظهر تتعلق بضرر في أسفل ظهره أثارت المخاوف حول واحدة من فقرات ظهر اللاعب، رغم أن النادي يصر رسميا على عدم معاناة اللاعب من أي مشاكل مع الفقرات.

وتعرض ساليبا للإصابة في 16 مارس الماضي أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال منافسات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وأتم أرتيتا "هناك شكوك حول قدرة جرانيت تشاكا على المشاركة أمام سيتي، أتمنى أن يلحق بالمباراة".

أرسنال الآن لا يملك سوى ذاك الأمل الوحيد المباشر للحفاظ على فارق نقاط يكفل له استمرار الصدارة دون النظر لمؤجلات سيتي، وهو الفوز على مانشستر سيتي نفسه في ملعب الاتحاد.