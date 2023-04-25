أرتيتا: مواجهة سيتي لن تحسم اللقب

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - هدف ساكا

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن مباراة فريقه ضد منافسه مانشستر سيتي لن تحسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أرسنال يدخل القمة المنتظرة يوم الأربعاء بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل، مما يعني أن فوز السماوي في كل مبارياته سيجعله يحافظ على اللقب.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "مواجهة سيتي لن تحسم اللقب، ستكون مباراة هامة جدا، قد تغير نسب فوز كل فريق باللقب، لكن هناك 5 مباريات متبقية، الوضع شائك للغاية".

وأضاف الإسباني "إذا فزنا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء لن نحسم لقب الدوري، هذا أمر مؤكد".

وتابع تلميذ بيب جوارديولا مدرب سيتي "إذا كنت تريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، عليك الفوز بمثل هذه المباريات".

وتحدث أرتيتا عن إرلينج هالاند مهاجم سيتي قائلا "عندما تنظر إلى أرقامه، لن تستطيع مقارنته مع أي لاعب آخر".

وأردف "هالاند يفعل ذلك لأن إعداده يتم بالطريقة الصحيحة، فهو يمنح سيتي القدرة على اللعب بطرق مختلفة".

وعن موقف لاعبيه المصابين، قال ميكيل "للأسف لا يوجد تقدم في حالة ويليام ساليبا".

ولم يعلن أرسنال بشكل كامل عن طبيعة إصابة ساليبا، بينما كشفت مصادر من النادي لـ ديلي ميل إن مشكلة الظهر تتعلق بضرر في أسفل ظهره أثارت المخاوف حول واحدة من فقرات ظهر اللاعب، رغم أن النادي يصر رسميا على عدم معاناة اللاعب من أي مشاكل مع الفقرات.

وتعرض ساليبا للإصابة في 16 مارس الماضي أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال منافسات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وأتم أرتيتا "هناك شكوك حول قدرة جرانيت تشاكا على المشاركة أمام سيتي، أتمنى أن يلحق بالمباراة".

أرسنال الآن لا يملك سوى ذاك الأمل الوحيد المباشر للحفاظ على فارق نقاط يكفل له استمرار الصدارة دون النظر لمؤجلات سيتي، وهو الفوز على مانشستر سيتي نفسه في ملعب الاتحاد.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
كلوب يتحدث عن حظوظ ليفربول في التواجد ضمن الـ4 الكبار.. وموقف فيرمينو وكوناتي رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام الدوري المصري والإنجليزي وريال مدريد.. مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أبريل والقنوات الناقلة تين هاج: فاران قد يعود من الإصابة قبل نهائي كأس الاتحاد تقرير: تمهيدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يضع عينه على نجم ليدز تليجراف: بوكيتينو على وشك أن يصبح مدرب تشيلسي تقرير: الموافقة على تخفيض راتبه فقط غير كافي لعودة أوباميانج إلى برشلونة زميله السابق يكشف مفاجأة: حلم صلاح أن يكون أسطورة ليفربول منذ 2015
أخر الأخبار
كاف يعلن فتح باب الترشح لاستضافة بطولتين 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلوب يتحدث عن حظوظ ليفربول في التواجد ضمن الـ4 الكبار.. وموقف فيرمينو وكوناتي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: مواجهة سيتي لن تحسم اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
انسحاب ناميبيا من المنافسة على تنظيم أمم إفريقيا 2027 ساعة | الكرة الإفريقية
بسب الهتافات العنصرية ضد لوكاكو.. منع 171 مشجعا لـ ليوفنتوس من دخول الملاعب ساعة | الكرة الأوروبية
رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري NBA - باتلر يسجل 56 نقطة في ليلة تاريخية.. وليبرون جيمس يواصل معاقبة ممفيس 2 ساعة | NBA
بسبب الأوضاع في السودان.. إجلاء الجهاز الفني لـ الهلال إلى فرنسا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟ 4 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو