مؤتمر الكبيّر: قادرون على التأهل.. وهل سيتأثر مستقبل مدرب الأهلي لو خسر!

يؤمن مُنذر الكبيّر المدير الفني لـ الرجاء المغربي بوجود حظوظ لفريقه في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ورد ساخرا حول مستقبله بعد الخسارة.

وانتصر الأهلي على الرجاء بثنائية دون مقابل ليحسم موقعة القاهرة قبل لقاء الإياب في الدار البيضاء. (طالع التفاصيل)

وقال الكبيّر في المؤتمر الصحفي: "كنا نتمنى نتيجة أفضل في لقاء اليوم، لم يقصر اللاعبون وكنا أقرب للتسجيل في الشوط الأول لكن الأهلي أنهى الشوط متقدما".

وأضاف "نجحنا في صنع فرص من تحولات وخلقنا فرصا من تسديدات لكن غابت الفاعلية وترجمة السيطرة لأهداف".

وأكمل "خبرة لاعبي الأهلي تسببت في التسجيل عندما سنحت لهم الفرصة، ودفعنا ثمنا باهظا للأخطاء التي وقعنا فيها".

وأردف "غياب التركيز في الشوط الثاني تسبب في استقبالنا لهدف آخر، سنحضر جيدا لمباراة الإياب، لقاء في أجواء مختلفة ورغبة أخرى، وما زلنا نؤمن بحظوظنا في التأهل، قادرون على التأهل وسنقاتل من أجله".

ورد ساخرا على تأثر مستقبله مع الفريق بعد الخسارة قائلا: "هل سيتأثر مستقبل مدرب الأهلي لو حقق نتيجة سلبية اليوم؟!".

وأتم ضاحكا ردا على صعوبة خسارة الأهلي بثلاثية في الإياب قائلا: "(خلاص نربع أيدينا) ولا نخوض مباراة الإياب".











































































































































































































































سجل ثنائية الأهلي: محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتُحسم بطاقة التأهل يوم السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة منذ 2005 ينتصر الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه ضد الرجاء في القاهرة، منذ الفوز 1-0 في دور المجموعات بدوري الأبطال بقذيفة محمد شوقي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على الرجاء في المسابقات الإفريقية بعد الفوز في دور مجموعات 2005 وذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في المربع الذهبي القاري.