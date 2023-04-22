حسم الـ 90 دقيقة الأولى.. الأهلي ينتصر على الرجاء بثنائية في القاهرة

انتصر الأهلي وحافظ على نظافة شباكه بالفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

سجل ثنائية الأهلي: محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتُحسم بطاقة التأهل يوم السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة منذ 2005 ينتصر الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه ضد الرجاء في القاهرة، منذ الفوز 1-0 في دور المجموعات بدوري الأبطال بقذيفة محمد شوقي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على الرجاء في المسابقات الإفريقية بعد الفوز في دور مجموعات 2005 وذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في المربع الذهبي القاري.













































































































































































































































التشكيل

قاد محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي، وتواجد بجواره كل من بيرسي تاو وحسين الشحات.

وتواجد أليو ديانج ومروان عطية في الوسط بجوار عمرو السولية.

حمزة خابا هداف دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري هجوم الرجاء المغربي، وجاوره زكريا الهبطي.

فيما تواجد المخضرم أنس الزينتي في حراسة المرمى.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل فعلي في الدقيقة الرابعة بعدما سدد محمد الناهيري ركلة حرة مباشرة من على بُعد 30 مترا صوب محمد الشناوي الذي تألق وأبعدها ببراعة لركنية.

التهديد الأول للرجاء في الدقيقة 11 سدد حسين الشحات كرة على الطائر من أمام منطقة الجزاء جاءت في منتصف المرمى تصدى لها الزينتي بثبات.

في الدقيقة 20 من عمر مباراة الفريق أمام الرجاء.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك. تصوير: هلال عادل pic.twitter.com/5uM8c35Jf4 — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

وكاد الشحات أن يهدد مرمى الضيوف بتمريرة طولية صوب الجهة اليسرى ومن ثم توغل لمنطقة الجزاء وراوغ مدافع وسدد كرة من داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع وأمسكها الزينتي بسهولة في الدقيقة 22.

بعد دقيقتين ألغى الهدف المساعد هدفا لـ كهربا بعد متابعة لتسديدة بيرسي تاو في الشباك، وهو ما أيدته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وتحصّل مروان عطية متوسط ميدان الأهلي على بطاقة صفراء في الدقيقة 27.

وكاد أن يتقدم الرجاء بتمريرات سريعة جعلت زكريا الهبطي في مواجهة خاصة مع محمد الشناوي في الدقيقة 34، لكن قائد الأهلي تصدى لتسديدة الهبطي وأبعد الكرة لركنية.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع نهاية الشوط الأول بدون أهداف ظهر محمد عبد المنعم.

عرضية من الجهة اليسرى من علي معلول ارتقى لها عبد المنعم وأطلق رأسية قوية سكنت الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

هدف هو الخامس لعبد المنعم بقميص الأهلي وجميعها بكرات رأسية من صناعة علي معلول.

محمد عبد المنعم🤝علي معلول عبد المنعم سجل مع الأهلي 5 أهداف في مسيرته حتى الآن ⚽ جميع الأهداف كانت بالرأس ومن صناعة علي معلول 👏🎯 📷محمد بيومي#في_إفريقيا pic.twitter.com/Rsk5F5l7Ub — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

وكرر ما فعله عبد المنعم في لقاء الموسم الماضي بين الفريقين عندما سجل في الدقيقة 44 أمام الرجاء برأسية من صناعة معلول أيضا ما كفل تأهل الأهلي للمربع الذهبي.

وأطلق محمد علي إسماعيل الحكم السوداني بعدها مباشرة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي.

فرحة كبيرة من جماهير الأهلي بهدف عبد المنعم في شباك الرجاء. 🔴🦅⚽ تصوير: هلال عادل pic.twitter.com/qxRp88ZQsw — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

في بداية الشوط الثاني انفرد حمزة خابا هداف الرجاء من بعد منتصف الملعب وضيّق عليه عبد المنعم الخناق لتخرج الكرة لركنية لكن أشهر الحكم راية التسلل.

ضغط الأهلي بحثا عن هدف ثانٍ يعزز من تفوقه فيما اعتمد الرجاء على الكرات الطولية والمرتدات لتهديد مرمى الأهلي.

في الدقيقة 59 شارك أحمدو كمارا ومحمد بولاكسوت بدلا من وليد الصبار وزكريا الهبطي في أولى تغييرات منذر الكبيّر للرجاء.

جمهور الرجاء المغربي المتواجد في مدرجات استاد القاهرة 🟢🏟️ 📷 محمد بيومي pic.twitter.com/J1VmWV9fml — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

وبعد 10 دقائق رد مارسيل كولر مدرب الأهلي بتغييرين بمشاركة حمدي فتحي ومحمد شريف بدلا من عمرو السولية وكهربا على الترتيب.

وانفرد بيرسي تاو في الدقيقة 73 بمرمى الزينتي بعد تمريرة رائعة من محمد هاني لكن تسديدة الجنوب إفريقي حوّلها الحارس لركنية.

وفي الدقيقة 78 شارك نوفل الزهروني وعبد الإله الحافيظي بدلا من محمد زريدة ويسرى بوزوق.

وهدد مروان عطية مرمى الرجاء في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة في أحضان الزينتي.

وبعد دقيقة واحدة استغل بيرسي تاو مساحة في دفاع الرجاء ومرر بينية رائعة لحمدي فتحي الذي انفرد وسدد كرة قوية على يمين الحارس معلنا ثاني أهداف الأهلي في اللقاء.

هدف هو الرابع قاريا لحمدي فتحي مع الأهلي بعدما سجل في الحرس الوطني بطل النيجر وثنائية ضد الاتحاد المنستيري التونسي.

⏰69'دخول حمدي فتحي المباراة ⏰84' حمدي فتحي يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي ✅ احتفال لاعبي الأهلي وحمدي فتحي بهدفه في مرمى الرجاء المغربي ⚽🎯 📷 محمد بيومي pic.twitter.com/VO1UDgAZBN — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء شارك سفيان بن جديدة بدلا من حمزة خابا في آخر تغييرات الرجاء.

وفي الدقيقة 89 شارك خالد عبد الفتاح بدلا من حسين الشحات في ثالث تغييرات الأهلي.

الدقائق الأخيرة مرت بسلام لتنتهي المباراة بانتصار الأهلي في انتظار الحسم يوم السبت المقبل في الدار البيضاء.