الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا

لم يتوقع حسين الشحات لاعب الأهلي أن يضغط فريق الرجاء بقوة منذ بداية اللقاء، وكشف ما اتفق عليه لاعبو الأحمر.

وانتصر الأهلي على الرجاء بثنائية دون مقابل ليحسم موقعة القاهرة قبل لقاء الإياب في الدار البيضاء. (طالع التفاصيل)

وقال حسين الشحات عبر بي إن سبورتس: "الرجاء فريق كبير يضم عناصر كبيرة، ولم نتوقع أن يضغطوا علينا من أول دقيقة مثلما فعلوا كما أهدروا فرصة محققة من ركلة ثابتة".

وأضاف "خضنا المباراة بتركيز واتفقنا ألا نستقبل أهدافا خلال المباراة، ونريد أن نخرج من لقاء الإياب بنتيجة إيجابية".

وأكمل "حاولنا في الشوط الأول أن نسجل هدفا وشعرنا بالفارق بعدما سجل محمد عبد المنعم في الدقيقة الأخيرة وتأثيره كان إيجابيا ونريد المواصلة على ذلك".













































































































































































































































سجل ثنائية الأهلي: محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتُحسم بطاقة التأهل يوم السبت المقبل على مُركب محمد الخامس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة منذ 2005 ينتصر الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه ضد الرجاء في القاهرة، منذ الفوز 1-0 في دور المجموعات بدوري الأبطال بقذيفة محمد شوقي.

وحقق الأهلي فوزه الثالث على الرجاء في المسابقات الإفريقية بعد الفوز في دور مجموعات 2005 وذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في المربع الذهبي القاري.