انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2) - (3) نوتنجهام.. صلاح يقود الريدز للفوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ونوتنجهام التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق.79 نوتنجهام يضرب العارضة بواسطة جونسون

ق.70 جووووووووووووووووول صلاااااااااااااح

ق.68 جوووووووووول التعااااااادل يسجله جيبس وايت

ق.55 جووووووووول جوتا يضيف الثاني من تسديدة يسارية رائعة

ق.52 جوووووووول نيكو ويليامز يدرك التعادل

ق47: جووووووووول أوووووول لليفربول عن طريق جوتا برأسية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: سيطرة من ليفربول ودفاع من نوتنجهام.

ق39: تسديدة من جوتا مرت بجوار المرمى بقليل.

ق30: يا ربااااه، نيكو ويليامز يشتت الكرة من على خط المرمى بعد رأسية كوناتي.

ق27: كيلور نافاس يتألق أمام رأسية من فان دايك بعد عرضية من أرنولد من ركلة حرة وحولها لركلة ركنية.

ق15: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

انطلاق المباراة.