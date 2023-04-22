مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (0) نوتنجهام.. جوتا جوووووووووول
السبت، 22 أبريل 2023 - 15:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ونوتنجهام التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
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ق47: جووووووووول أوووووول لليفربول عن طريق جوتا برأسية من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق40: سيطرة من ليفربول ودفاع من نوتنجهام.
ق39: تسديدة من جوتا مرت بجوار المرمى بقليل.
ق30: يا ربااااه، نيكو ويليامز يشتت الكرة من على خط المرمى بعد رأسية كوناتي.
ق27: كيلور نافاس يتألق أمام رأسية من فان دايك بعد عرضية من أرنولد من ركلة حرة وحولها لركلة ركنية.
ق15: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.
انطلاق المباراة.
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