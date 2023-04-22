مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (0) نوتنجهام.. جوتا جوووووووووول

السبت، 22 أبريل 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول ونوتنجهام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ونوتنجهام التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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ق47: جووووووووول أوووووول لليفربول عن طريق جوتا برأسية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: سيطرة من ليفربول ودفاع من نوتنجهام.

ق39: تسديدة من جوتا مرت بجوار المرمى بقليل.

ق30: يا ربااااه، نيكو ويليامز يشتت الكرة من على خط المرمى بعد رأسية كوناتي.

ق27: كيلور نافاس يتألق أمام رأسية من فان دايك بعد عرضية من أرنولد من ركلة حرة وحولها لركلة ركنية.

ق15: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

ليفربول الدوري الإنجليزي نوتنجهام
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