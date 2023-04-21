غصن أخير قبل السقوط.. أرسنال يعقد آمال التتويج بالتعادل الثالث على التوالي

للمرة الثالثة على التوالي، فشل أرسنال في تحقيق الانتصار، وتعادل مع ضيفه ساوثامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية القديسين كارلوس ألكاراز في الدقيقة 1 وثيو والكوت في الدقيقة 14 ودوجي كاليتا كار في الدقيقة 66، بينما سجل ثلاثية أرسنال جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 ومارتن أوديجارد في الدقيقة 88 وبوكايو ساكا في الدقيقة 90.

الفيل تشبث بالشجرة لوقت طويل، ولكنه الآن أقرب للسقوط بعد تعادلين مع ليفربول ووست هام يونايتد بنتيجة 2-2.

بداية صاعقة

من خطأ فادح في التمرير ارتكبه الحارس آرون رامسديل، سجل كارلوس ألكاراز هدف ساوثامبتون الأول بعد 27 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

هذا الهدف هو ثاني أسرع أهداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، خلف هدف بورنموث الذي أتى في 9 ثوان فقط، في شباك أرسنال أيضا.

أما ثاني أهداف القديسين فأتى في الدقيقة 14 بتمريرة بينية رائعة من ألكاراز، وإنهاء من ثيو والكوت نجم أرسنال السابق.

وسجل والكوت أول هدف له خارج الديار في الدوري الإنجليزي منذ ديسمبر 2020، حين سجل على ملعب الإمارات أمام أرسنال أيضا.

ووصل والكوت إلى هدفه رقم 80 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

استفاقة ولكن

بدأ جابرييل مارتينيلي السيطرة على الوضع المنفلت في الدقيقة 20 بهدف تقليص الفارق، بعد عرضية من بوكايو ساكا.

وسجل مارتينيلي هدفه الخامس عشر هذا الموسم في الدوري، ليصبح ثاني لاعب برازيلي يصل لهذا الرقم خلال موسم واحد، بعد فيرمينو في 2017-2018.

وكاد ألكاراز أن يسجل الثالث في الدقيقة 26 بتسديدة تصدى لها آرون رامسديل ببراعة.

وتسببت الإصابة بتبديل ساوثامبتون الأول في الدقيقة 41 بنزول دوجي كاليتا كار بدلا من يان بيدناريك.

وحاول بن وايت تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45+3 برأسية من ركنية ولكن أبعدها الدفاع لينتهي الشوط الأول بتقدم القديسين 2-1.

انتهت اللعبة؟

مع انطلاق الشوط الثاني ترك ألكاراز موقعه لصالح ليانكو، بينما على الجانب الآخر أتى لياندرو تروسار بدلا من فابيو فييرا في الدقيقة 57.

برأسية من دوجي كاليتا كار بعد تمريرة بالرأس من أرميل بيلا كوتشاب.

وسدد جابرييل جيسوس في الدقيقة 69، ولكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 72 حل إدوارد نكيتياه بدلا من أوليكساندر زينتشينكو، فيما خرج ثيو والكوت على الناحية الأخرى وأتى بول أونواتشو بدلا منه في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 85 حل ريس ينلسون بدلا من جابرييل مارتينيلي، فيما أتى إبراهيما ديالو بدلا من روميو لافيا في الدقيقة 86.

صحوة متأخرة

انتفاضة التعادل بدأت في الدقيقة 88 بتسديدة من مارتن أوديجارد سكنت شباك ساوثامبتون لتجعل النتيجة 3-2، فتلاها بوكايو ساكا في الدقيقة 90 بمتابعة لكرة عائدة فأسكنها الشباك ليتعادل الجانرز.

بعد ذلك استمرت محاولات متصدر الدوري، حيث سدد تروسار في العارضة في الدقيقة 93، وسقط جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 95 ولكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وفي الدقيقة 96 أبعد دفاع ساوثامبتون تسديدة ريس نيلسون، فيما سقط جيسوس مجددا في الدقيقة 100 داخل المنطقة، ليرفض الحكم إطلاق صافرته مرة أخرى، إلا بنهاية المباراة.

النتيجة تركت أرسنال على صدارة الدوري، ولكن في وضع سيئ للغاية، حيث رفع رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، ولكن سيتي الآن لعب مباراتين أقل، ما يعني أن مصير الأخير صار بيده.

أرسنال الآن لا يملك سوى ذاك الأمل الوحيد المباشر للحفاظ على فارق نقاط يكفل له استمرار الصدارة دون النظر لمؤجلات سيتي، وهو الفوز على مانشستر سيتي نفسه في ملعب الاتحاد يوم 26 أبريل ضمن منافسات الجولة الـ 33.

أما ساوثامبتون، فقد أوقف سلسلة هزائمه المتتالية عند 3، بنقطة تركته في ذيل الترتيب أيضا، في المركز العشرين برصيد 24 نقطة.