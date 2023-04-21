خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق بوابات مباراة الأهلي والرجاء

أعلنت شركة تذكرتي إرشادات مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبوابات الدخول للجماهير.

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر حضور ما يزيد عن 50 ألف مشجع في المدرجات خلال اللقاء الذي يستضيفه استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وجاءت بوابات الدخول كالتالي:

الدرجة الثالثة يمين: بوابة طريق النصر

الدرجة الثالثة شمال: بوابة صلاح سالم

الدرجة الثانية: بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال: بوابة آل رشدان

درجة الـ VIP: بوابة آل رشدان

وجاءت الارشادات كالتالي:

- الإلتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 4 مساء و عليه سيتم غلق الابواب الساعة 8 مساء لتيسير عملية الدخول.

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2022-2023.

- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون تذكرة و تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة غدا السبت في تمام التاسعة مساء.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.

وكذلك ستنقل قناة "أون تايم" الأرضية المباراة.

وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف.