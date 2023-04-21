تعليق ساخر من مورينيو على إعادة نقاط يوفنتوس

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما على قرار إعادة نقاط يوفنتوس.

ونجح يوفنتوس في استعادة الـ15 نقطة التي تم خصمها من رصيده بالدوري الإيطالي هذا الموسم بحكم المحكمة. (طالع التفاصيل)

ووافقت محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية على استئناف يوفنتوس ضد قرار خصم النقاط.

أخبار متعلقة:
تيليجراف: بوكيتينو يبهر تشليسي خلال المفاوضات.. ومرشح آخر ينافسه أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بتجاهل طفلة مشجعة للنادي توتنام يعلن رحيل فابيو باراتيتشي تقرير مغربي: رباعي الرجاء يغيب عن مواجهة الأهلي

وقال مورينيو عبر "DAZN": "لقد حصلوا على النقاط قبل ثلاثة أشهر، لقد كنت في إيطاليا لمدة أربع سنوات، وليس أربعة أيام".

وكان مورينيو قد قال قبل أيام من صدور قرار إعادة النقاط "هل أنت متأكد من أن يوفنتوس ليس لديه 59 نقطة؟ وهذا من شأنه أن يضعنا في المرتبة الرابعة. نحن في إيطاليا".

يوفنتوس قفز بعد استعادة النقاط من المركز السابع برصيد 44 نقطة، للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف حاليا.

فيما تراجع روما للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.

روما وباير ليفركوزن تأهلا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي عقب اجتياز عقبة كل من فينورد ويونيون سانت جيلواز.

وتأهل روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على فيينورد الهولندي 4-1 في الإياب. (طالع التفاصيل)

وبذلك ستكون المواجهة المقبلة بين جوزيه مورينيو ولاعبه السابق في ريال مدريد تشابي ألونسو وستكون المرة الاولى التي يلتقيان فيها من على مقاعد المدربين.

روما يوفنتوس مورينيو
نرشح لكم
بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا أسينسيو يتألق ويقود ريال مدريد لفوز سهل على سيلتا فيجو ممثل هوليوودي يقود النادي الأقدم في العالم.. ريكسهام إلى دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي فانيا ينتصر على سيرجي.. تورينو يُسقط لاتسيو ويهدده بفقدان الوصافة السادس على التوالي للفريق الذي لا يقهر.. النجم الأحمر بطلا للدوري الصربي محرز: تسجيل هاتريك شعور رائع.. ولا أعرف أي هدف كان الأفضل 5 جولات والفارق نقطة.. خارطة صراع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على الدوري الألماني
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - دودو الجباس وحيدا في الهجوم لمواجهة مارومو جالانتس 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الإياب بين الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا 22 دقيقة | الدوري الإسباني
الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزنيتي: كنا قاب قوسين أو أدنى من التقدم.. نتيجة قاسية لكنها غير مستحيلة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
انتهت من الذهاب؟ صنداونز يفوز على شباب بلوزداد برباعية في الجزائر 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسم الـ 90 دقيقة الأولى.. الأهلي ينتصر على الرجاء بثنائية في القاهرة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا