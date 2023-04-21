تعليق ساخر من مورينيو على إعادة نقاط يوفنتوس

علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما على قرار إعادة نقاط يوفنتوس.

ونجح يوفنتوس في استعادة الـ15 نقطة التي تم خصمها من رصيده بالدوري الإيطالي هذا الموسم بحكم المحكمة. (طالع التفاصيل)

ووافقت محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية على استئناف يوفنتوس ضد قرار خصم النقاط.

وقال مورينيو عبر "DAZN": "لقد حصلوا على النقاط قبل ثلاثة أشهر، لقد كنت في إيطاليا لمدة أربع سنوات، وليس أربعة أيام".

وكان مورينيو قد قال قبل أيام من صدور قرار إعادة النقاط "هل أنت متأكد من أن يوفنتوس ليس لديه 59 نقطة؟ وهذا من شأنه أن يضعنا في المرتبة الرابعة. نحن في إيطاليا".

يوفنتوس قفز بعد استعادة النقاط من المركز السابع برصيد 44 نقطة، للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف حاليا.

فيما تراجع روما للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.

روما وباير ليفركوزن تأهلا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي عقب اجتياز عقبة كل من فينورد ويونيون سانت جيلواز.

وتأهل روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على فيينورد الهولندي 4-1 في الإياب. (طالع التفاصيل)

وبذلك ستكون المواجهة المقبلة بين جوزيه مورينيو ولاعبه السابق في ريال مدريد تشابي ألونسو وستكون المرة الاولى التي يلتقيان فيها من على مقاعد المدربين.