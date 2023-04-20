مواجهة منتظرة بين التلميذ والأستاذ.. روما وليفركوزن يتأهلان لنصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهل روما وباير ليفركوزن إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي عقب اجتياز عقبة كل من فينورد ويونيون سانت جيلواز.

وفي بلجيكا استطاع ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو الفوز بأربعة أهداف لهدف بعد التعادل في ملعبه بهدف لمثله.

سجل أهداف المباراة كل من موسى ديابي في الدقيقة الثانية، وميتشيل باكير في الدقيقة 38.

وأضاف جيرميمي فريمبونج الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 60.

وقلص كاسبر تيرهو النتيجة بهدف أول لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

وسجل آدم هلوزيك الهدف الرابع لليفركوزن في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة فاز ليفركوزن في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدفين.

وأصبحت هذه هي أول مرة يظهر فيها ليفركوزن في نصف نهائي الدوري الأوروبي في تاريخه.

روما ضد فينورد

أما في إيطاليا وفي ملعب الأولمبيكو نجا روما من فخ فينورد وانتصر بأربعة أهداف لهدف بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وكان روما خسر في هولندا بهدف دون رد.

وسجل ليوناردو سبينازولا الهدف الأول لروما في الدقيقة 60 وأدرك إجور بايكساو التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 80.

وبدا أن فينورد سوف يثأر من هزيمته في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي من روما، ولكن جاء وقت المنقذ باولو ديبالا الذي سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 89.

وفي الشوطين الإضافيين سجل ستيفان الشعراوي ولورينزو بيليجريني هدفين لروما في الدقائق 101 و109 ليؤمنا انتصار روما.

وبذلك ستكون المواجهة المقبلة بين جوزيه مورينيو ولاعبه السابق في ريال مدريد تشابي ألونسو وستكون المرة الاولى التي يلتقيان فيها من على مقاعد المدربين.