يوفنتوس يستعيد الـ15 نقطة ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

الخميس، 20 أبريل 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

هدف فيليب كوستيتش مع يوفنتوس ضد إنتر

نجح نادي يوفنتوس في استعادة الـ15 نقطة التي تم خصمها من رصيده بالدوري الإيطالي هذا الموسم بحكم المحكمة.

وتقدم يوفنتوس باستئناف عبر محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية ضد قرار خصم النقاط.

وعوقب يوفنتوس من المدعي العام بخصم 15 نقطة من رصيده على خلفية مخالفات مالية تتعلق الصفقات، بالإضافة لإيقاف أكثر من مسؤول للنادي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدد متفاوتة.

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وبالفعل وافقت المحكمة على استئناف يوفنتوس لتتم إعداة 15 نقطة لرصيده.

وتواجد يوفنتوس في المركز السابع برصيد 44 نقطة، قبل أن يقفز للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف حاليا.

كما وافقت المحكمة على الاستئناف المقدم ضد إيقاف بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

لكنها رفضت الاستئناف المقدم ضد إيقاف باقي أعضاء مجلس الإدارة.

يُذكر أن يوفنتوس عوقب بخصم 15 نقطة بالإضافة لـ سلسلة من الإيقافات طالت كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

ووافق مساهمو يوفنتوس على البيان المالي المنتهي في يونيو 2022 بخسارة 209.9 مليون يورو.

وتعتبر هذه أعلى خسارة يسجلها أي نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحسب موقع فوربز.

وتخطى يوفنتوس خسائر إنتر في موسم 2006-2007 حيث قدرت آنذاك بـ 206 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثالثة نادي روما في موسم 2019-2020 بخسارة 204 مليون يورو.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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