مؤتمر توخيل: نريد الفوز في الشوط الأول على مانشستر سيتي.. وسنرى موقف ماني

يريد توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ الألماني أن يسير شوط بشوط خلال مواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق سيتي ذهابا بنتيجة 3-0 على ملعب الاتحاد قبل لقاء الحسم في أليانز أرينا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "علينا أن نسير خطوة تلو الأخرى، نريد أن نفوز في الشوط الأول ومن ثم يمكن لأي شيء أن يحدث، الأمر يتعلق بالإيمان. في نفس الوقت الإيمان ليس حلما، نحن مسؤولين عن أداءنا، خطوة بخطوة، شوط بشوط".

وعن إمكانية مشاركة إريك تشوبو موتينج أجاب: "نعم، يسير الأمر بشكل جيد".

وأضاف "دايوت أوباميكانو لديه إمكانية التحسن، لا يوجد سبب للإشارة للأداء الفردي، عُوقبنا بعد خطأه، لكن لدينا الثقة الكاملة به، نقف بجواره، هو لاعب شاب ولديه مستقبل كبير".

وردا على ماذا يعني الخروج من دوري الأبطال قال: "لا زلنا في البطولة، بايرن ميونيخ دائما ما يصل لربع النهائي ومن ثم الحالة والتوفيق والإصابة يكون لها دورها، هو تحدي كبير أن نلعب ضد مانشستر سيتي، الذين يسيرون بشكل جيد منذ أسابيع".

وأتم عن إمكانية مشاركة ساديو ماني أساسيا: "سنرى، سيكون ماني في قائمة الفريق بعدما حُلت مشكلته مع ليروي ساني، سنرى وننتظر مباراة الغد لنرى من سيبدأ".

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن ساديو ماني وجه لكمة إلى وجه لوروا ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

وأعلن بايرن إيقاف ماني عن لقاء هوفنهايم وتغريمه. (طالع التفاصيل)