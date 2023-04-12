اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

ليروي ساني مع ساديو ماني - بايرن ميونيخ

وقعت مشاجرة قوية بين السنغالي ساديو ماني والألماني لوروا ساني بعد مباراة بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي.

وخسر بايرن بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن ساديو ماني وجه لكمة إلى وجه لوروا ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء في ذهاب ربع النهائي.. القنوات الناقلة مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0 مؤتمر دي خيا: أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات.. لا يمكن إرضاء الجميع يويفا يكشف أسماء الدول التي طلبت استضافة يورو 2028 و2032

وكانت شفة ساني تنزف بعد المشاجرة، وتدخل باقي الفريق ليتم إبعاد الثنائي في غرفة خلع الملابس.

صحيفة بيلد الألمانية كشفت تفاصيل أخرى عن بداية المشاجرة، حيث أكدت أنها بدأت في الدقيقة 83 من المباراة.

ركض ماني في المساحة للحصول على كرة بينية بدلا من الاقتراب لاستلام الكرة. ساني غضب وبدأت مشاجرة مع ماني، وحدثت مناقشة على أرض الملعب.

واشتكى ساديو ماني من كيفية تحدث ساني معه على أرض الملعب ثم هاجمه.

وليس من الواضح بعد ما سيحدث داخل النادي بعد هذه الواقعة.

وانتقل ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي ليسجل 11 هدفا ويصنع خمسة آخرين في 32 مباراة.

على الجانب الآخر، انتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ في 2020، سجل 37 هدفا وصنع 35 آخرين في 125 مباراة.

مانشستر سيتي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا ساديو ماني لوروا ساني
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يواجه تشيلسي بنفس طريقة الكلاسيكو مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0 مولر: التعويض في الإياب أمام سيتي؟ كل شيء ممكن في كرة القدم جوارديولا: بايرن قادر على تسجيل 3 أهداف في لقاء الإياب ولكن توخيل: نحن واقعيون لكننا لن نستسلم مواعيد مباريات الأربعاء 12 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري الأبطال.. والدوري المصري جوارديولا: حقا إنها مباراة رائعة في دوري الأبطال.. وأنظر لدكة بدلاء بايرن ميونيخ توخيل: نستحق تسجيل هدف واحد ضد مانشستر سيتي.. ووقعت في حب فريقي قليلا
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يواجه تشيلسي بنفس طريقة الكلاسيكو 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: النصر يقيل رودي جارسيا.. ويحدد بديله 25 دقيقة | الوطن العربي
اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء في ذهاب ربع النهائي.. القنوات الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر دي خيا: أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات.. لا يمكن إرضاء الجميع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يويفا يكشف أسماء الدول التي طلبت استضافة يورو 2028 و2032 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج: مانشستر على الطريق الصحيح.. وثلاثة غيابات بارزة أمام إشبيلية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 3 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 4 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب