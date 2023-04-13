بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه

الخميس، 13 أبريل 2023 - 15:22

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

قرر نادي بايرن ميونيخ إيقاف لاعبه السنغالي ساديو ماني بشكل مؤقت.

وذكرت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا أن بايرن أوقف ماني حتى إشعار آخر.

قبل أن يعلن بايرن العقوبة بإيقاف ماني عن لقاء هوفنهايم وتغريمه.

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يأتي ذلك على خلفية توجيه ماني لكمة إلى زميله لوروا ساني بعد مباراة مانشستر سيتي مساء الثلاثاء.

واجتمع ماني بمسؤولي بايرن ميونيخ صباح اليوم في مقر الفريق، ثم ظهر مبتسمًا في التدريبات الجماعية.

وناقش أوليفر كان وحسن صالحميديتش ثنائي إدارة بايرن ميونيخ العقوبات المحتملة ضد ماني، والتي تتضمن الغرامات والإيقاف والإبعاد التام عن الفريق.

وذكرت شبكة "سكاي ألمانيا" أن ماني سيعتذر علنًا أمام زملائه قبل انطلاق المران.

ماذا حدث؟

وقعت مشاجرة قوية بين ماني وساني بعد مباراة بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي.

وخسر بايرن بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن ساديو ماني وجه لكمة إلى وجه لوروا ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

وكانت شفة ساني تنزف بعد المشاجرة، وتدخل باقي الفريق ليتم إبعاد الثنائي في غرفة خلع الملابس.

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