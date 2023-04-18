ظهير أيمن الرجاء يتعرض لتمزق عضلي قبل مواجهة الأهلي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، إصابة لاعبه عبد الصمد بدوي قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي.

وذكر الرجاء أن بدوي تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر، مما يبعده عن الملاعب.

الظهير الأيمن الأساسي للرجاء أصيب قبل المواجهتين المرتقبتين أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الرجاء ضيفًا على الأهلي في استاد القاهرة يوم السبت المقبل، ثم يستقبله إيابًا في مركب محمد الخامس يوم السبت 29 أبريل الجاري.

بدوي (23 عامًا) خاض هذا الموسم 17 مباراة مع الرجاء محليًا وقاريًا.

وشارك بدوي في 6 من أصل 8 مباريات خاضها الرجاء في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وبذلك من المنتظر أن يلجأ التونسي منذر الكبير المدير الفني للرجاء إلى الاستعانة بـ عبد الإله مدكور كظهير أيمن أمام الأهلي.

مدكور (22 عامًا) شارك في 15 مباراة بالدوري المغربي هذا الموسم، لكنه لم يسجل حضوره في دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة في دوري الأبطال على حساب سيمبا، فيما ودّع هورويا وفايبرز من الدور الأول.