الدوري الإنجليزي - سقوط تاريخي لـ تشيلسي.. وتعثر مجنون من توتنام

استمر تشيلسي في تقديم نتائجه السيئة بخسارة جديدة أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم كونور جالاجر لتشيلسي في الدقيقة 13 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بلويس دانك وغيرت اتجاهها لتغالط الحارس روبرت سانشيز.

وشهد الشوط الأول تغييرين اضطرارين لبرايتون، حيث خرج فيلتمان مصابا مع الدقيقة 28 تاركا مكانه لجوليو إنسيسو ، ودخل داني ويلباك مع الدقيقة 39 في مكان إيفان فيرجسون.

ونجح البديل ويلباك في تسجيل هدف التعادل بعد دخوله بدقيقتين برأسية مستغلا عرضية من باسكال جروس.

لاعبو برايتون سددوا 12 مرة نحو مرمى تشيلسي في الشوط الأول، وهو أكثر عدد من التسديدات التي يواجهها البلوز في الشوط الأول من أي مباراة منذ 2003-2004.

ووصل استحواذ برايتون إلى 67.95%، وهي أكبر نسبة استحواذ لأي فريق خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل الآخر إنسيسو في تسجيل هدف الفوز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وبذلك، يحقق برايتون انتصاره الأول على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج طوال تاريخه.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 49 في المركز السابع من 29 مباراة.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الـ11 من 31 مباراة.

وسقط توتنام على ملعبه أمام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم توتنام أولا عن طريق سون هيونج مين في الدقيقة 14 بعد تمريرة من إيفان بيريسيتش.

وغادر كليمونت لينجليه مصابا في الدقيقة 36 تاركا مكانه لدافينسون سانشيز.

وفي الدقيقة 38، نجح ماتياس فينا في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة بينية من دومينيك سولانكي.

وعاد سولانكي ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 51 بتسديدة ساقطة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88، سجل البديل أرنوت دانجوما هدف التعادل بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبينما كان توتنام يحاول تسجيل الهدف الثالث، سجل دانجو واترا هدفا قاتلا في الدقيقة 96 بعد تمريرة من سولانكي ومراوغة رائعة وتسديدة على يسار لوريس

الفوز رفع رصيد بورنموث للنقطة 33 في المركز الـ14، وتوقف رصيد توتنام عند 51 نقطة في المركز الخامس.

وفي صراع الهبوط، زاد كريستال بالاس من مصاعب ساوثامبتون بالفوز عليه في ملعبه بهدفين دون مقابل.

سجل إيبيريتشي إيزي هدفي كريستال بالاس في الدقيقتين 54 و68.

وجاء الهدف الأول من مقابلة لعرضية من جوردون أيوو أبعدها بازونو بشكل خاطئ لتصل إلى إيزي ويودعها الشباك.

ووقع إيزي على الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 36 في المركز الـ12، وتوقف رصيد ساوثامبتون عند 23 نقطة في المركز الأخير.

وانتصر فولام على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم هاريسون رييد لفولام في الدقيقة 22، قبل أن يرد دوايت ماكنيل بهدف التعادل في الدقيقة 35 بعد صناعة جيمس جارنر.

وفي الشوط الثاني، وقع هاري ويلسون على الهدف الثاني في الدقيقة 51 قبل أن يعود دانييل جيمس لينهي المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد فولام للنقطة 42 في المركز العاشر، وتوقف رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز الـ16.

وعاد دييجو كوستا للتسجيل في البريميرليج بعد 2,155 يوما وهذه المرة مع ولفرهامبتون أمام برينتفورد.

هدف جاء في الدقيقة 27 من الشوط الأول، قبل أن يعود البديل هوانج هي تشان لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69.

فوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 34 في المركز الـ13، وتوقف رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع.