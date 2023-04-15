مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (1) برايتون.. توتنام (1) - (1) بورنموث.. أربعة تغييرات

السبت، 15 أبريل 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي ضد برايتون، وتوتنام ضد بورنموث في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة مباراة تشيلسي وبرايتون مباشرة من هنا

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تشيلسي ضد برايتون

ق56: خروج بوليسيتش وإنزو فيرنانديز وفوفانا وستيرلنج ودخول زياش وريس جيمس وماتيو كوفاسيتش وجواو فيليكس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: جووووووووووول التعادل من داني ويلباك برأسية من صناعة باسكال جروس

ق36: تغيير اضطراري جديد لبرايتون، خروج إيفان فيرجسون ودخول داني ويلباك

ق30: تسديدة قوية من ماك أليستر من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق28: خروج فيلتمان بسبب الإصابة ودخول إينسيسو

ق26: كيبا يتألق أمام ميتوما ويمنع هدف التعادل

ق13: جووووووووووووووول أول لتشيلسي عن طريق كونور جالاجر بتسديدة اصطدمت بدانك وغيرت اتجاهها إلى الشباك

ق9: صاروووووخ من إيفان فيرجسون يصطدم بالعارضة

ق8: ميتوما يخترق ويلعب عرضية إلى ماك أليستر الذي سدد بجوار القائم

ق6: تسديدة من مودريك بجوار القائم

ق4: عرضية من بيرفيس استوبينان تمر من أمام ماك أليستر داخل الست ياردات

بداية المباراة

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توتنام ضد بورنموث

نهاية الشوط الأول

ق38: جوووووووووووووووووول التعادل عن طريق ماتياس فينا

ق35: تغيير اضطراري بخروج كليمونت لينجليه ودخول دافينسون سانشيز

ق28: لوريس يتعملق أمام تسديدة قوية من بيلينج

ق21: نيتو يتصدى مجددا من أمام كين هذه المرة

ق20: سون يراوغ ويسدد بقوة ونيتو يتصدى

ق14: جوووووووووووووول سون يسجل بعد عرضية من إيفان بيريسيتش

ق10: محاولات متتالية من برايتون

ق6: تسديدة من سون بجوار القائم

بداية المباراة

تغير انطلاق المباراة حتى الرابعة والربع بسبب تأخر وصول حافلة بورنموث

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