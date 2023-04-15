انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (3) بورنموث.. جوووووووووووووووووول

السبت، 15 أبريل 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي ضد برايتون، وتوتنام ضد بورنموث في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة مباراة تشيلسي وبرايتون مباشرة من هنا

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توتنام ضد بورنموث

ق96: جوووووووووووووووووووول الثالث من واتارا لبورنموث

ق93: رأسية من ريتشارليسون من داخل الست ياردات بجوار القائم

ق89: جوووووووووووووووووول الثاني من دانجوما

ف86: هدف ملغي على ريتشارليسون بداعي التسلل

ق74: لوريس يتألق أمام تسديدة بيلينج

ق70: رأسية من هاري كين فوق العارضة

ق52: جووووووووووووول الثاني لبورنموث عن طريق سولانكي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: جوووووووووووووووووول التعادل عن طريق ماتياس فينا

ق35: تغيير اضطراري بخروج كليمونت لينجليه ودخول دافينسون سانشيز

ق28: لوريس يتعملق أمام تسديدة قوية من بيلينج

ق21: نيتو يتصدى مجددا من أمام كين هذه المرة

ق20: سون يراوغ ويسدد بقوة ونيتو يتصدى

ق14: جوووووووووووووول سون يسجل بعد عرضية من إيفان بيريسيتش

ق10: محاولات متتالية من برايتون

ق6: تسديدة من سون بجوار القائم

بداية المباراة

تغير انطلاق المباراة حتى الرابعة والربع بسبب تأخر وصول حافلة بورنموث

الدوري الإنجليزي تشيلسي توتنام برايتون
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