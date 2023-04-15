انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (3) بورنموث.. جوووووووووووووووووول
السبت، 15 أبريل 2023 - 15:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي ضد برايتون، وتوتنام ضد بورنموث في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة مباراة تشيلسي وبرايتون مباشرة من هنا
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توتنام ضد بورنموث
ق96: جوووووووووووووووووووول الثالث من واتارا لبورنموث
ق93: رأسية من ريتشارليسون من داخل الست ياردات بجوار القائم
ق89: جوووووووووووووووووول الثاني من دانجوما
ف86: هدف ملغي على ريتشارليسون بداعي التسلل
ق74: لوريس يتألق أمام تسديدة بيلينج
ق70: رأسية من هاري كين فوق العارضة
ق52: جووووووووووووول الثاني لبورنموث عن طريق سولانكي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: جوووووووووووووووووول التعادل عن طريق ماتياس فينا
ق35: تغيير اضطراري بخروج كليمونت لينجليه ودخول دافينسون سانشيز
ق28: لوريس يتعملق أمام تسديدة قوية من بيلينج
ق21: نيتو يتصدى مجددا من أمام كين هذه المرة
ق20: سون يراوغ ويسدد بقوة ونيتو يتصدى
ق14: جوووووووووووووول سون يسجل بعد عرضية من إيفان بيريسيتش
ق10: محاولات متتالية من برايتون
ق6: تسديدة من سون بجوار القائم
بداية المباراة
تغير انطلاق المباراة حتى الرابعة والربع بسبب تأخر وصول حافلة بورنموث