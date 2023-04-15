انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (3) بورنموث.. جوووووووووووووووووول

مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد ليستر.. بداية المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي - سقوط تاريخي لـ تشيلسي.. وتعثر مجنون من توتنام

تشكيل مانشستر سيتي - محرز أساسي.. ثلاثة تغييرات من جوارديولا أمام ليستر

إنجاز لم يحدث منذ 25 عاما.. أستون فيلا يضرب نيوكاسل بالثلاثة ويعقد موقفه في صراع الأبطال

تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من لامبارد ضد برايتون

مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بيلينجام.. وضم 12 لاعبا ومعاناة بعد سباعية مانشستر يونايتد

تقرير: بايرن حدد سعر بيع سابيتزر إلى مانشستر يونايتد

وكيل جوندوجان عن تجديد تعاقد اللاعب مع سيتي: لا يوجد أي اتفاق حاليا مع أي ناد