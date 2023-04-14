مانشستر يونايتد يعلن نهاية موسم ليساندرو وموقف فاران

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد وإشبيلية

أنباء سيئة تحيط بمانشستر يونايتد الذي تعرض لإصابة ثنائي دفاعه رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز خلال مواجهة إشبيلية الإسباني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وبحسب ديفيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك"، فإن ليساندرو مارتينيز قد انتهى موسمه بسبب الإصابة في مشط القدم.

وسقط المدافع في الدقيقة 86 وخرج محمولا بواسطة لاعبي إشبيلية، قبل أن يغادر على نقالة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر تين هاج عن إصابات مانشستر يونايتد.. وسبب خروج برونو وأنتوني ضد إشبيلية اللعنة مستمرة.. إشبيلية يصعق يونايتد بتعادل قاتل في يوم الكوارث لتين هاج موندو ديبورتيفو: أبرزهم يونايتد وبايرن.. فاتي يرفض عروض الخروج من برشلونة تقرير: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع بيلينجهام

أما فاران فقد تعرض لإصابة في القدم ولا تزال تحت التقييم، وسط مخاوف من غيابه لنهاية الموسم أيضا.

الأنباء أكدها بعد دقائق بيان رسمي من مانشستر يونايتد، أعلن من خلاله عن نهاية موسم مارتينيز وغياب فاران لبضعة أسابيع.

وقال بيان يونايتد:

ليساندرو مارتينيز خارج ما تبقى من الموسم بعد كسر إحدى عظام مشط القدم. من المنتظر أن يتعافى المدافع الأرجنتيني بشكل كامل ليكون جاهزا قبل بداية الموسم المقبل.

رافاييل فاران شريكه الدفاعي أصيب في نفس المباراة أمام إشبيلية ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع.

موسم ليساندرو الأول في يونايتد انتهى مبكرا للأسف، ولكنه سيظل جديرا بالذكر حيث لعب 45 مباراة وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة.

في ديسمبر الماضي بات مارتينيز خامس لاعب في مانشستر يونايتد يتوج بكأس العالم، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022.

الكل في مانشستر يونايتد يتمنى الأفضل والتعافي الأسرع للثنائي ليساندرو ورافا.

واستمرت لعنة إشبيلية تطارد مانشستر يونايتد وفشل الفريق الإنجليزي بتحقيق أول انتصار له على نظيره الإسباني.

وعاد إشبيلية من تأخره بهدفين إلى تعادل قاتل أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح مارسيل سابيتزر أهداف المباراة ليونايتد في الدقيقة 14.

وعاد اللاعب النمساوي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21.

وقلص تايريل مالاسيا النتيجة بتسجيله هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

وتعادل إشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بالخطأ من هاري ماجواير.

والتقى الفريقان حتى الآن تاريخيا أربع مرات باحتساب لقاء اليوم فشل يونايتد في الفوز في أي لقاء، فيما انتصر إشبيلية مرتين، وتعادلا في مثلهما.

الدوري الأوروبي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد رافاييل فاران ليساندرو مارتينيز
نرشح لكم
مؤتمر لامبارد: تمديد عقد إنزو؟ لا أعرف.. لدي ما يكفيني في تشيلسي مؤتمر أرتيتا: مانشستر سيتي لا يزال المرشح الأول.. وهكذا تخيلت المنافسة في البداية مؤتمر جوارديولا: نحن ثاني أكثر فريق استمرارية في الدوري مؤتمر تين هاج عن إصابات مانشستر يونايتد.. وسبب خروج برونو وأنتوني ضد إشبيلية الاتحاد الإنجليزي لن يتخذ المزيد من الإجراءات ضد الحكم المساعد الذي ضرب روبرتسون كومباني يرد على اهتمام توتنام بالتعاقد معه على خطى جورجينيو.. أرسنال يطارد كانتي بيلد: ناجلزمان رفض تدريب توتنام.. وهذه وجهته المحتملة
أخر الأخبار
نهاية اللعنة ولكن.. كوكا يسجل في خسارة ألانيا سبور أمام أنطاليا 22 دقيقة | المحترفون
مانشستر يونايتد يعلن نهاية موسم ليساندرو وموقف فاران 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة الاندماج مع البنك الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - أسوان (0) - (0) بيراميدز.. الاتحاد (1) - (0) سموحة.. إنقاذ رائع 47 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل – حسام حسن يقود هجوم سموحة.. وعمار ومحمد محمود أساسيان لـ الاتحاد 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – الأهلي (1) - (0) فاركو.. جوووول متولي 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فاركو – تغيير وحيد وثنائي هجومي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - أظهرة بيراميدز تعالج غياباته.. وأسوان بلا تعديل على المباراة السابقة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي