مؤتمر توخيل: أثق في ماني.. ولا أعلم أين ستذهب أموال الغرامة

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

ليروي ساني مع ساديو ماني - بايرن ميونيخ

تحدث توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ عن أزمة ليروي ساني وساديو ماني التي أشعلت الأجواء داخل النادي البافاري.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن ساديو ماني وجه لكمة إلى وجه لوروا ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "نحن نُصلح الموقف، كان بإمكاننا تركه مفتوحا لكننا لا نريد ذلك".

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وأضاف "الحدث كان ضخما، من المهم للغاية أن يتم تسوية الأمور قبل الحصة التدريبية التالية".

وأردف "أعرف ماني منذ سنوات وهو محترف كبير ولم يكن في هذا الوضع من قبل، يركز على الكرة، أثق فيه بالكامل، كل شخص لديه الحق لارتكاب الأخطاء".

Sadio Mane and Thomas Tuchel

وأكمل "اعتذر وأصدقه، كان من المهم أن يظل في التدريب، لكن تم إيقافه وسيتم تغريمه، لا أعلم أين ستذهب الأموال، لكن اللاعب والنادي سيقرران، هذا ليس أولويتي القصوى".

وأعلن بايرن إيقاف ماني عن لقاء هوفنهايم وتغريمه. (طالع التفاصيل)

وأتم "من الرائع أن تظل الأمور داخل غرفة الملابس، لا نحتاج إلى مثل هذه المواقف لإثبات أن فريقنا على قيد الحياة. نحن لا نتسامح مع مثل هذه الأمور".

وذكرت شبكة "سكاي ألمانيا" أن ماني سيعتذر علنًا أمام زملائه قبل انطلاق المران.

وانتقل ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي ليسجل 11 هدفا ويصنع خمسة آخرين في 32 مباراة.

على الجانب الآخر، انتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ في 2020، سجل 37 هدفا وصنع 35 آخرين في 125 مباراة.

ليروي ساني بايرن ميونيخ الدوري الألماني توماس توخيل ساديو ماني
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