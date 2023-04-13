كومباني يرد على اهتمام توتنام بالتعاقد معه

رد فينسينت كومباني مدرب بيرنلي على التقارير التي تشير إلى اقترابه من تدريب توتنام.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن كومباني هو المرشح المفضل لإدارة توتنام لخلافة أنطونيو كونتي المقال.

وقال كومباني في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C: "ترك بيرنلي؟ ليس في أفكاري على الإطلاق".

وأضاف "ماذا يمكنني أن أقول؟ لست سعيدا في بيرنلي؟ لقد تأهلنا للدوري الإنجليزي الممتاز، ونتقدم بفارق 14 نقطة في صدارة القسم الثاني".

وأكمل البلجيكي "لن أهدر وقتي في إجابات على أسئلة حول مستقبلي".

وتابع "لقد قلت ذلك منذ اليوم الأول لي مع بيرنلي، تحسبا لوجود أسئلة مثل هذه في يوم من الأيام. أنا مستمر هنا، وأركز على لقاء ريدينج والمباريات التالية".

وأتم قائد مانشستر سيتي السابق "تدريب بيرنلي وظيفة ممتعة. لدينا بنية تحتية، ولدينا المواهب، أنا استمتع بالعمل هنا".

وأوضح تقرير صن أن دانييل ليفي مالك توتنام انبهر بـ كومباني بعد قيادته بيرنلي إلى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وراقبت إدارة توتنام كيف تمكّن ميكيل أرتيتا من تحويل أرسنال إلى فريق ينافس على لقب الدوري بعد أن قضى 3 سنوات كمساعد لـ بيب جوارديولا.

وقضى كومباني نفس المدة كقائد لـ مانشستر سيتي في وجود جوارديولا، وفاز معه بالدوري الإنجليزي مرتين.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب توتنام: يوليان ناجليسمان، لويس إنريكي، بريندان رودجرز، أرني سلوت، بالإضافة إلى ماوريسيو بوكيتينو المدرب التاريخي للنادي.

كومباني (37 عامًا) تولى تدريب أندرلخت البلجيكي بين 2019 و2020.

وتحوّل كومباني لقيادة بيرنلي مطلع الموسم الجاري وقاده لصعود مبكرٍ للغاية إلى الدوري الممتاز.

وتولى الإيطالي كريستيان ستيليني تدريب توتنام مؤقتا حتى نهاية الموسم الجاري بعد إقالة كونتي.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويسعى لحفاظ مقعده في المربع الذهبي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.