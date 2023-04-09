تشكيل أرسنال - عودة ساكا على حساب تروسارد أمام ليفربول

الأحد، 09 أبريل 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال ضد كريستال بالاس

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل عودة بوكايو ساكا أساسيًا، مع بقاء البلجيكي ليوناردو تروسارد على مقاعد البدلاء.

كما يتواصل الدفع بـ جابرييل جيسوس في خط الهجوم.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون راماسديل

الدفاع: بن وايت - روب هولدينج - جابرييل - أوليكساندر زينتشنكو

الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

دكة البدلاء: مات تيرنر - ياكوب كيفيور - ريويل والترز - كييران تييرني - جورجينيو - فابيو فييرا - إيميل سميث رو - ريز نيلسون - لياندرو تروسارد

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